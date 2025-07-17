普發現金1萬要「舉債千億」　卓榮泰3張圖解釋原因

▲卓榮泰3張圖解釋，普發現金「要舉債千億」。（圖／行政院提供）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院日前表示「全民普發1萬勢必要舉債」，遭國民黨質疑，政府連4年「超徵」有1.8兆元，為何會沒有錢普發現金。對此，行政院長卓榮泰17日貼出3張圖解釋，表示在野黨聲稱「普發現金不用舉債」都是誤導民眾的說法，「超過預算的實徵數不是向人民超徵稅收，也不是賸餘，依法有必須優先使用項目」。

卓榮泰17日在臉書貼出3張算式圖，解釋為何普發現金必須舉債千億，他表示，在野黨聲稱政府連4年超徵有1.8兆元，所以普發現金2350億元不用舉債，「我必須提出國家財政結構說明，駁斥這種誤導民眾的說法，超過預算的實徵數不是向人民超徵稅收，也不是賸餘，依法有必須優先使用項目」。

卓榮泰指出，110年至113年實徵數超過預算數1.8兆元，有2804億屬於地方政府、1957億元撥入特種基金用在穩定金融、健保與罕見疾病、住宅與長照政策等，中央政府實際分配為1.3兆元，但這些超過預期稅收，政府應要優先還債、減少舉債。

▲卓榮泰表示，普發現金將舉債超過一千億元。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

卓榮泰接著透過算式圖解釋，政府110年至113年間已多還債1838億元、減少舉債7094億元，再扣除新式戰機特別預算150億元及疫後特別預算3799億元，並計算收支差短等，實際可運用餘額僅有4436億元，若再扣「強化安全特別韌性條例」4100億元，就只剩下336億。

卓榮泰指出，本來不用舉債，但在野黨團刪除台電挹注1000億元、加上普發現金的2350億元，使特別條例上限達到5450億，將造成舉債超過一千億元。他說，自己用真實數字告訴國人，也必須拜託國人同胞理解，「當前政府普發現金真的是一個好方法嗎？是否應視現在的國家處境、當前需要來做決定」。

卓榮泰最後說，行政院過去一年多次呼籲立法院「審議預算應合法合憲」，但在野黨團卻始終沒有遵守承諾，持續不斷違法違憲、逕自增加政府支出，且從未與政院溝通協調財源，「對此，我要求到立法院公開報告、說明，與立法院尋求審議預算及立法要合法合憲的共識」。