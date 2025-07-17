2大助威「準薇帕」長超胖甩雨台灣　3天雨量驚人！紫爆一條線

▲TD09外圍環流廣大，整合速度也慢 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

「準薇帕」巨大外圍環流甩雨！中央氣象署表示，熱帶性低氣壓 TD09 目前在菲律賓東方海面持續發展，最快今（17日）晚增強為今年第6號颱風「薇帕」，明天（18日）起到周末將逐漸接近並通過巴士海峽一帶、進入南海，由於其外圍環流廣闊，不論是否發布颱風警報，將會為東半部及恆春半島帶來顯著降雨及長浪。

氣象署預報，明天至20日（周日）東半部、恆春半島雨勢明顯，明天東半部、恆春半島雨勢漸增，午後南部地區也有局部大雨，19日（周六）起南部降雨增加，東半部、恆春易有豪大雨，花蓮、台東山區可能有豪雨等級以上降雨。本周長浪明顯，尤其基隆北海岸、東半部及恆春半島浪高達3至4米。

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▼準薇帕預計周末最靠近，豪雨甩台灣。（圖／中央氣象署）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析「準薇帕」受惠於西南季風及跨赤道氣流支持，體型相當龐大，但整合速度也慢，外圍強風區廣，通過巴士海峽或呂宋島時，因地形效應，北部、東部、南部也會感受到風勢，宜花東、恆春將嚴防3日大雨。

台灣颱風論壇依據氣象署今晚最新的預報指出，「準薇帕」直撲台灣的機率很低，但「準薇帕」從巴士海峽通過時，寬廣的外圍環流還是會帶來大雨，雨量預報顯示，明晚至周六是它離台灣最近的時候，東半部、恆春半島將直迎外圍環流帶來的東南風，天氣非常糟，預計雨量會非常可觀，東半部的大雨，將會下到周日準颱風遠離為止。至於西半部，這次很明顯被山脈屏障，被颱風外圍環流干擾的程度不大。

▼氣象署天氣預報：

●7/18（周五）

東半部與恆春半島：降雨漸增，並有局部大雨

西半部多雲到晴，午後雷陣雨

午後南部亦有局部大雨

東半部、蘭嶼綠島、恆春半島、基隆北海岸注意長浪

●7/19～20（周六～周日）

東半部與恆春半島：降雨明顯，易有普遍性大雨及局部豪雨

花蓮、台東山區慎防豪雨等級以上降雨！

隨著熱帶系統進入南海，南部地區降雨機率也會增加

中部以北地區以午後雷陣雨為主

東半部、蘭嶼綠島、恆春半島、基隆北海岸、南部、澎湖注意長浪

▼東半部豪雨紫爆！西半部明顯被山脈屏障。（圖／中央氣象署）

