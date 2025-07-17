薇帕颱風預計今晚生成　周末全台有雨「東部下到發紫」

▲熱帶性低氣壓TD09預計今晚形成薇帕颱風。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓TD09預計今晚增強為薇帕颱風，明天起外圍環流逐漸影響台灣天氣，周六至周日影響最為明顯，各地水氣增加，東半部及恆春有豪雨機率，花東山區更有局部豪雨以上等級。

中央氣象署預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓TD09預計今晚增強為薇帕颱風，路徑將通過呂宋島北端進入南海往廣東西側沿海，周六至周日最接近台灣。下周台灣附近可能接續有熱帶系統發展或接近，但位置、強度及路徑都還有很大不確定性，仍需觀察。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

林定宜表示，明天起受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，環境轉為東風，東半部及恆春半島不定時有陣雨、雷雨，甚至大雨發生，其他地區多雲午後有局部短暫雷陣雨，南部地區午後也有大雨。溫度方面，明天西半部高溫33至35度，東半部30至32度，新北、桃竹苗地區局部有36度以上高溫。

他指出，周六至周日水氣最多，東半部及恆春有大雨或豪雨機率，花東山區有局部豪雨等級以上，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後有局部短暫雷陣雨。下周一至周四低壓帶影響，東半部及恆春有短暫陣雨或雷雨，南部為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲午後局部短暫陣雨，另外，周二至周四北部也有不定時短暫陣雨或雷雨。

▲明天高溫分布。（圖／氣象署）