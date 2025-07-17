準薇帕颱風明起影響台灣　周日又有熱帶系統接力發展

記者周湘芸／台北報導

呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓預計今天生成薇帕颱風，以輕颱強度為主，移動過程也不排除增強，預計偏西北通過呂宋島北方近海，明、後天影響台灣天氣，東半部及恆春有豪雨機率，周日逐漸遠離，但台灣東南方接續有另一個低氣壓形成，不排除在周一至周二發展。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天台灣上空雲量偏少，各地晴朗穩定，午後有局部短暫雷陣雨，明天熱帶性低氣壓或颱風從台灣南邊通過，水氣增多，天氣較不穩定。

▲呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓預計今天生成薇帕颱風。（圖／氣象署）

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葉致均指出，呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓預計今天生成薇帕颱風，預計偏西北通過呂宋島北方近海，轉西北西越過南海往海南島前進，明、後天最接近台灣，將影響台灣天氣，周日逐漸遠離接近廣東沿海，台灣仍為大低壓帶環境，但台灣東南方接續有另一個低氣壓形成，周一至周二不排除直接發展。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

未來一周降雨趨勢，他表示，今天各地多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，山區及南部近山區有局部大雨。明天熱帶性低氣壓或颱風接近，台灣附近偏東風，東半部及恆春降雨明顯，其他地區有午後雷陣雨，南部要留意局部大雨。周六至周日東半部及恆春雨勢明顯，有大雨或豪雨機率，其他地區也有降雨，仍以午後雷陣雨為主。下周一至周三天氣仍不穩定。

葉致均指出，明天起桃園以北、基隆北海岸、恆春、蘭嶼、綠島、金門及馬祖要留意強風；基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪發生。