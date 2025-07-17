分享美照遭酸「整成另外一個人」！賴品妤1句話打臉　網朝聖笑翻

▲賴品妤時常在泰國追星。（翻攝自賴品妤臉書）

圖文／鏡週刊

前立委賴品妤經常分享自己的火辣美照，最近不時出國追星的她，在社群貼出和偶像近距離的合照。近日賴品妤再度連曬好幾張「美照」，未料竟酸民留言：「真的花不少整到換成另一個人」，讓賴品妤傻眼秒嗆：「靠X喔這是泰國女明星」。

賴品妤瘋泰劇，時常到泰國關注偶像活動，用行動表示支持。近日她在社群一連貼出多張「美女照片」，沒想到竟被誤人成她本人！還因此酸她整形成另一個人，而她也不客氣直接打臉表示，照片上的是泰國女明星，根本不是她，直呼「我真的只有蛤？？？」

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▲賴品妤近日分享泰國明星照片，竟被誤認成本人整形。（翻攝自賴品妤臉書）

賴品妤傻眼發文表示：「艸????怪怪的？」並介紹照片上的泰國女明星是Nopjira Lerkkajornnamkul（Fern），朱拉隆功大學土木工程碩士、現為泰國One 31電視台的簽約女演。Fern去年和賴品妤追的「泰國女神」Mai Davika一起演電視劇《阿瑜陀耶女王》後，發現她也很可愛，因此賴品妤也開始支持她，前幾天的活動是參加她導覽的藝術展《ซับใจไปกับ หน้านิ่ง》，她甚至還有找上她本人合照。

▲賴品妤分享和Fern的合照。（翻攝自賴品妤臉書）

其他人紛紛留言「朝聖」，笑翻直呼：「哈哈！好久沒有看到這麼好笑的笑話，連你長什麼樣都不知道還敢出來嘴，佩服！」「這些草真的好奇妙」、「的確是另一個人」、「有時候會不會覺得一個人上網很無助XD 不怕 我們都在 我們一起笑」。



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