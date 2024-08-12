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竹市「無障礙微旅行」增假日梯次　6邀身障朋友飽覽美景

▲歡迎身障朋友及照顧者報名參加，一同欣賞台灣之美。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎身障朋友及照顧者報名參加，一同欣賞台灣之美。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

提升身障朋友們身心健康發展，新竹市政府辦理「無障礙微旅行」！今年首發團將於8月19日啟程。新竹市社會處表示，此次活動共規劃6條友善無障礙旅遊路線，更首度增加假日梯次，歡迎身障朋友及照顧者報名參加，一同欣賞台灣之美。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊致力落實身心障礙平權理念，積極打造「幸福友善」的城市環境，「無障礙微旅行」服務不僅提供無障礙的交通運輸，讓身心障礙者能安心出遊、融入社區，增加與社區互動的機會，同時也體現交通平權的精神，邀請身障朋友把握機會報名。

社會處長黃佳婷表示，今年無障礙微旅行服務包含假日行程，讓身障朋友與照顧者不會因平假日限制，而減少共同出遊的機會。期盼能永續規劃無障礙旅遊路線，讓身障朋友能有機會持續探索世界，並讓照顧者有喘息的時間。

社會處表示，因意外導致中風的發哥，目前行動上需使用輪椅，與家人外出皆以就醫為主，很少有機會出遊旅行。社工人員向發哥介紹無障礙微旅行活動時，發哥起初相當排斥且不認為自己可以外出旅遊，經過社工不斷鼓勵並與發哥討論後，他決定給自己一個嘗試的機會，報名參加去年無障礙微旅行「田園好柿」的行程。

社會處說，當多扶巴士到家接發哥時，管家親切的問候讓發哥感受到溫暖。發哥說，自從中風後很少外出旅遊，在這次旅途中都很用心去看、去感受經過的每一個景點。他在這次行程中最有成就的是在老鍋農莊自己動手做米粉，感到相當開心。

社會處表示，今年的無障礙微旅行將由市府吉祥物「皮卡特派員」帶領身障朋友們，共同深入探索新竹及各縣市之美，此次共分為6條路線，行程除了包含台積創新館、青草湖、香山濕地生態館、十八尖山、清華大學、新竹動物園和新竹玻璃工藝博物館等竹市內的無障礙景點，更前進新北市深坑老街、台北市榕錦時光生活園區、台中市阿聰師芋頭文化館及高美濕地等景點，不但有美輪美奐的自然景觀可欣賞，還有多元的探訪行程及手作體驗。

社會處補充，詳細行程資訊請參考報名網址( http://tourgether.weebly.com/ )，報名電話：多扶旅行社股份有限公司企劃專員02-2931-1798，或聯絡社會處身心障礙福利科鄭社工員03-535-1215。

●113年無障礙微旅行6條路線
【新竹台北一日遊】《懷舊時光》台積創新館→深坑老街→榕錦時光生活園區
【新竹台中一日遊】《遇見美麗》青草湖→阿聰師芋頭文化館DIY→高美濕地
【新竹北埔一日遊】《田園好柿》香山濕地生態館→老鍋農莊（午餐）+米粉DIY→金漢柿餅園區
【新竹一日遊】《光陰的故事》十八尖山→清華大學→新竹動物園
【新竹苗栗一日遊】《隧道冒險》功維敘隧道→棗莊餐廳用餐→玫瑰森林公園→新竹市賞蟹步道生態館
【新竹大溪一日遊】《小鎮文藝》大溪吊橋→大溪紅樓餐廳（或同等級）→大溪茶廠→新竹玻璃工藝博物館

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