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交通部「公路局長等4人」職務調整　還有下一波

▲▼交通部大樓,交通部外觀,交通部。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部人事大風吹。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

繼台鐵、高鐵董座以及觀光署長人事大地震後，交通部今(17日)再公布一波人事大風吹，包括公路局長陳文瑞接任高公局長、交通部公共運輸及監理司長林福山接任公路局長等4人職務調整，打造交通新氣象，據悉，交通部後續還有下一波人事調整。

交通部今宣布，高速公路局前局長趙興華及運輸研究所前所長林繼國分別於114年7月2日及7月16日退休，行政院核定交通部高速公路局局長等4人職務調整，相關人員資歷完整且具相關業務領域之專業，相信上任後必能持續發揮長才，並能以積極創新思維，再創佳績，打造交通新氣象。

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相關人事異動包括高速公路局局長由公路局局長陳文瑞調任，公路局局長由交通部公共運輸及監理司司長林福山調陞，運輸研究所所長由交通部交通科技及資訊司司長黃新薰調陞，交通部秘書處處長黃定環於114年8月4日屆齡退休後遺缺，由專門委員李武強調陞。

新任高速公路局長陳文瑞現年58歲，國立台灣大學土木工程研究所交通工程組碩士，曾任新北市政府交通局副局長、公路總局主任秘書、交通部路政司司長及公路總局局長等職務。新任公路局長林福山現年56歲，國立交通大學土木工程研究所碩士，曾任本部科長、簡任技正、原公路總局組長、副總工程司、主任秘書、交通部路政司司長及公共運輸及監理司司長等職務。

新任運輸研究所長黃新薰現年59歲，國立交通大學交通運輸工程研究所博士，歷任交通部運輸研究所組長、主任秘書、副所長及交通部交通科技及資訊司司長等職務。新任秘書處長李武強現年58歲，國立台灣工業技術學院營建工程技術學系畢業，曾任公路總局科長、主任工程司、公路人員訓練所副所長、蘇花公路改善工程處副處長及交通部專門委員等職務。

據了解，該4人職務調整也牽動下一波人事變動，交通部路政及道安司長黃運貴未來職務也將有調整，並將兼任鐵研中心董事長，交通部綜合規劃司副司長吳東凌將接任交通部路政及道安司長，公共運輸及監理司副司長胡迪琦調陞司長呼聲高，公路局副局長張舜清也傳出可能接任交通部參事，交通部技監周廷彰則傳可能轉任公路局副局長。

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