遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

▲112年一輛遊覽車在宜蘭太平山翻覆，運安會調查發現駕駛不熟悉山路操作。（資料圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

過往曾發現搭載旅行團的遊覽車在山路翻覆，駕駛平常大多跑交通車，對山路不熟悉，為提升安全，鼓勵同時經營旅遊和交通車業務的遊覽車業者，轉為專辦交通車，交通部規劃修法，未來專辦經營交通車的遊覽車，上國道將可免收通行費，預估最快年底前可望實施。

112年一輛載客前往宜蘭太平山旅遊的遊覽車在鳩之澤溫泉下山路段翻覆，由於肇事駕駛過往大多跑交通車業務，因遊覽車公司內部人力調度，跑交通車的駕駛因此當天接手旅行團行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會調查發現駕駛對山路駕駛能力不足，無長下坡駕駛風險之安全意識，下坡時僅使用主煞車減速而未使用輔助煞車，當來令片及煞車鼓長時間摩擦產生異味後，也未採取妥適之處置措施，持續使用主煞車使煞車氣壓不足，最終失去對車輛的控制而發生事故。

目前全台有1萬3891輛遊覽車，交通部表示，懸掛紅底車牌的遊覽車可經營上山下海旅遊行程和跑市區交通車業務，懸掛黃底車牌的遊覽車則專營交通車業務，黃底遊覽車目前全台僅80多輛，112年曾有紅牌遊覽車載客到太平山旅遊時翻覆，開車的駕駛平時負責跑交通車路線，因調度改跑太平山行程，不熟悉山路行駛導致翻車，基於安全考量，希望兼跑交通車業務的紅牌遊覽車可轉掛黃牌，專營交通車業務。

交通部表示，都是為鼓勵紅牌遊覽車轉為專辦交通車的黃牌遊覽車，避免平日從事交通車業務的紅牌遊覽車，因臨時調度承攬上山下海的旅遊行程，衍生交通安全的風險，加上遊覽車專營交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，補足公共運輸服務之不足，因此規劃修正《公路通行費徵收管理辦法》，針對專營交通車業務的遊覽車免收公路通行費，也就是上國道免收通行費。

交通部表示，該法案上周預告，預計14日，如參照先前免徵汽燃費之修法程序，預計年底前可發布實施。