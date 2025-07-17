教宗良十四世為台灣風災祈禱　賴清德請大使館轉達感謝

▲教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

丹娜絲颱風重創南台灣，教宗良十四世則透過教廷新聞室表示，教宗已獲悉丹娜絲颱風在台灣所造成之傷亡與損害，他為受災者祈禱。對此，總統賴清德則請駐教廷大使館代表我國政府與人民，向教宗轉達最誠摯的感謝。

我駐教廷大使館17日透過社群媒體表示，教宗良十四世透過教廷新聞室發言人Matteo Bruni表示，已獲悉丹娜絲颱風在台灣所造成之傷亡與損害，他為受災者祈禱，並指示教廷愛德服務部向民眾提供實際援助。

對此，我駐教廷大使館表示，這是教宗良十四世上任以來，第一次對於台灣遭逢天災公開表達關心，對教宗的關懷至表感謝，受丹娜絲風災重創的台灣也會帶著教宗的鼓勵繼續勇敢前行，也感謝教宗將台灣放在心中，攜手與台灣前進。

外交部長林佳龍則指出，深深感受到來自教宗良十四世的溫暖與關懷，教宗不僅為台灣受災民眾祈禱，更指示宗座賑濟所，向災區提供具體援助。他說，這股來自教廷的暖流，跨越信仰與地理的距離，讓台灣與教廷的心緊緊相繫。

賴清德也請駐教廷大使館代表我國政府與人民，向教宗轉達最誠摯的感謝。賴清德感謝教宗良十四世在台灣最艱難的時刻伸出援手，讓台灣在風雨過後，看見希望的曙光。