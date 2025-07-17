丟沙包、吊酒瓶玩起來！　台南兒科館童玩挑戰日免費參加抽大獎

▲台南市兒童科學館將於7月19日舉辦「童玩全能挑戰日」，邀請親子一同重溫童年回憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

你有多久沒玩過丟沙包、吊酒瓶了？充滿懷舊感的「童玩全能挑戰日」將於7月19日在台南市兒童科學館登場，全場免報名、免費參加，現場設有兩大童玩區，邀請大小朋友一起挑戰經典遊戲、找回童年回憶，還有機會帶回限量好禮。

台南市長黃偉哲表示，傳統童玩蘊藏豐富的文化智慧與世代情感，是促進親子互動與文化傳承的重要媒介。本次活動設定兩大挑戰區：位於2館3樓的「丟沙包」、「竹筷槍」等懷舊遊戲免費開放，完成挑戰可兌換童趣贈品；1館4樓的「吊酒瓶」關卡則為售票體驗區，挑戰成功同樣可獲得專屬小禮，各區贈品不同、驚喜滿滿。

教育局長鄭新輝指出，兒童科學館長期推動寓教於樂的活動設計，這次以童玩為載體，不只培養孩子的手眼協調與觀察力，也促進親子共學，營造全齡皆宜的學習氛圍。

兒科館補充，「童玩全能挑戰日」是六館聯合暑期活動「時空探險王：六館集章大挑戰」系列主題日之一。遊客只要前往台南市立博物館、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區、南瀛天文館及兒童科學館等六大場館集章，即可參加抽獎，享受一趟結合文化、知識與樂趣的夏日探險之旅。