賴清德接見瓜地馬拉議長　感謝他為中國錯誤詮釋2758號決議發聲

▲總統賴清德17日上午接見瓜地馬拉議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）所率的跨黨派議員訪台團。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德17日上午接見瓜地馬拉議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）所率的跨黨派議員訪台團。賴清德表示，感謝羅慕斯議長，持續支持台灣的國際參與，除了代表國會簽署友台決議文，也針對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明。他說，未來台灣和瓜地馬拉，做為全球民主陣營的重要夥伴，將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，並攜手推動區域與全球的繁榮發展。

賴清德表示，這是繼去年七月之後，羅慕斯議長再度訪問，充分展現對台灣的堅定支持，也持續深化兩國情誼。他說，台瓜邦誼已超過90年，雙邊不僅在醫療、農業、教育、婦女賦權等領域緊密合作，攜手造福人民。

賴清德指出，上個月初，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）率團來台時，也共同簽署「半導體合作意向書」，並見證多項合作文件簽署，為雙邊合作奠定更穩固基礎，也進一步提升彼此的國際競爭力。

賴清德表示，在會面中，他特別感謝羅慕斯議長，持續支持台灣的國際參與，除了代表國會簽署友台決議文，也針對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明。他強調，來自羅慕斯議長和瓜地馬拉國會的支持，非常感動。

賴清德說，未來台灣和瓜地馬拉，做為全球民主陣營的重要夥伴，將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，並攜手推動區域與全球的繁榮發展。

▼總統賴清德17日上午接見瓜地馬拉議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）所率的跨黨派議員訪台團。（圖／總統府提供）

