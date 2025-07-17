夜店外賓士連撞6車！驚見詭異「男男交疊」　超糗原因曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前凌晨在夜店外臨檢1輛白色賓士車，一打開車門，驚見副駕駛上有2名男子交壘坐在一起，姿勢非常怪異，原來是20歲蔡姓男子酒駕，擔心自己會超標，因此跳到副駕假裝車子不是自己開的，不料，車子忘了打P檔，導致往前滑行連撞6車。更糗的是，酒值測只有0.09mg/L，未到公共危險罪移送標準。

▲▼員警臨檢賓士車，驚見車內男男交壘，酒測結果超尷尬。（圖／民眾提供，下同）

據了解，蔡姓男子與友人日前深夜在夜店飲酒後駕車離開，途中遭台中警察局第四分局大墩派出所員警攔查，蔡男聽見員警鳴笛，擔心自己酒測會超標，情急之下直接跳到副駕駛座，坐在友人身上，但因為太過緊張，忘記打P檔，導致車輛失控持續往前滑行，連續擦撞5輛機車、1部自小客車後才停下。

員警見狀立即上前喝止，一打開車門，赫見蔡男整個人「坐」在副駕駛座乘客身上，形成「男男交疊」的詭異畫面，立即要求兩人受檢。

蔡男坦承，在夜店喝了一口調酒，原本想駕車前往附近超商買飲料後等代駕，不料路上發現巡邏員警緊跟在後，才會異想天開跳到副駕駛座，企圖製造不是他開車的假象。

更令人尷尬的是，蔡男酒測值0.09mg/L，未超過法定標準值，且後續也通過各項測試觀察，並未構成刑法公共危險罪。