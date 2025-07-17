爆林俊憲競選提袋竟是中國製造　侯漢廷：沈伯洋、罷團沒意見？

▲侯漢廷爆料林俊憲疑似向中國大陸帆布袋廠商製作購物袋。（圖／翻攝自Facebook／侯漢廷，下同）

記者郭運興／台北報導

2026台南市長選戰民進黨立委林俊憲與陳亭妃撕殺激烈。對此，台北市議員侯漢廷今（17日）爆料，林俊憲的競選提袋，竟然是Made in China，疑似中國廠商製作。他也大酸，綠營過去是如何放大檢視藍營的，請問綠委林楚茵、沈伯洋有無意見？告發藍委鄭正鈐委託中國製作濕紙巾違反滲透法與國安法的罷團有無意見？「亭妃姐，自己只能幫到這裡了」。

侯漢廷貼出照片與對話紀錄表示，疑似林俊憲向中國大陸帆布袋廠商製作購物袋，請問反對淘寶的林楚茵、沈伯洋有無意見？請問因為鄭正鈐委託中國製作濕紙巾，就告發違反反滲透法與國安法的罷團有無意見？

侯漢廷指出，日前台灣商人向大陸訂製帆布袋，要求提供樣品，大陸廠商寄來的樣品，赫然發現是林俊憲的競選提袋。

「林俊憲的競選提袋，竟然是Made in China」。侯漢廷指出，看看過去林楚茵沈伯洋召開記者會時如何痛批淘寶貨「以養、套、殺策略滲透台灣市場，破壞市場秩序與經濟環境」、「於台灣本土產業、中小店家、個資安全及國家安全等，皆將帶來重大衝擊」。

侯漢廷強調，看看鄭正鈐委員因為發放大陸製濕紙巾，罷團如何告發的，罷團稱「涉收受中國物資、疑有中資介選」、「印有鄭正鈐人像、中國浙江製造的濕紙巾競選小物，交給檢方作為證物」。

侯漢廷說，為什麼愛台灣的林俊憲不委託台灣商人製造呢？這不就是打擊台灣本土產業和中小店家嗎？依民進黨邏輯不就是破壞市場秩序與經濟環境嗎？

侯漢廷質疑，林俊憲是否支付人民幣？人民幣從何而來？有無交易紀錄？是否有人贊助？是否有陸資介選？或者林俊憲要辯稱，不是自己做的，是支持者做的？或者是大陸廠商聯合台灣商人的陰謀陷害？

接著，侯漢廷提到，這名爆料的台灣商人，只是經營兩岸物流的商人，平時也無發表政治言論，分享事情而已。難道要認為這名台灣商人涉嫌通匪抓起來？

侯漢廷呼籲，林俊憲委員說清楚講明白，難道有人假借名義，自掏腰包去大陸下訂單，在台灣幫忙發放，然後等著被爆料嗎？

最後，侯漢廷強調，說實話，向大陸訂製與採購物品，本來市場交易就是正常行徑，但綠營如何放大檢視藍營、痛批淘寶，現在是否應該自我檢視？林俊憲要不要批評林楚茵和沈伯洋大驚小怪？他更幽默表示，「亭妃姐，自己只能幫到這裡了」。