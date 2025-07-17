吳思瑤：會倒立委三要素「葉元之全中」　罷掉剛好

▲民進黨團幹事長吳思瑤說，葉元之被罷掉剛好。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／新北報導

首波罷免投票日7月26日登場，傳出綠營人士分析，會倒立委有三要素，包括仇恨值很高、當選差距小，及跟地方民代關係不好，而國民黨立委葉元之被點名中了兩個。民進黨團幹事長吳思瑤今（17日）直言，在她看，葉元之三項全中，仇恨值既高，人緣又不好，當選票數確實差距很低，且葉元之不會做人、不會做事、更不會做立委，罷掉剛好。

護國大遶境板橋集結出發儀式今日早上在板橋深丘福德宮舉行，民進黨團幹事長吳思瑤在出發前接受媒體聯訪，被問到，今早從板橋出發，也是國民黨立委葉元之選區，他昨天說要罷免應該要去罷免那些在國會裡面睡覺或者是讓別人代按表決器的立委，會不會覺得他罵到自家人？

吳思瑤回應，現在大家可以發現國民黨立委們因為窮途末路，所以子彈亂掃，難免就傷及自家人。大家常看到，當人陷入焦慮或面臨相當大危機時，往往口不擇言，也往往做出相對不符合人性的行為。

吳思瑤也譴責，台電員工還在最後努力，希望能全力救治其健康、生命，但國民黨立委如王鴻薇等，昨天還在用情勒這種文字，對待這個不幸事件。國民黨真的是到最後一刻，還選擇口不擇言，這都是讓我們覺得，從政不要做到泯滅人性，尤其你身為民代、代議士，更應當對所有人要有同等同理心。

吳思瑤認為，最後這幾天，國民黨立委會病急亂投醫、狗急跳牆，各種荒謬、詭譎的論述說法都會出現，大家一起用正能量走中道，守好台灣。

媒體也關心，怎麼看綠營人士分析，會倒立委有三要素，包括仇恨值很高、當選差距小，及跟地方民代關係不好，而葉元之被點名中了兩個？

吳思瑤反問，「你說三個負面選項，葉元之只中了兩個嗎？在我看來，他三者全中啊！」他仇恨值既高，人緣又不好，當選票數確實差距很低。更要說，如果以這三項來講，葉元之就是不會做人、不會做事、更不會做立委，這種立委罷掉剛好。

而針對新北選情，民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧受訪表示，中央黨部和五一戰隊全都集結到新北，新北五席國民黨立委，有五區將在726進行投票，「所以其實你說重中之重，新北確實是重中之重」，不管新北哪一區都非常重要，希望能將同意罷免票數衝高，讓國會席次重新調整。

▼新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行，衝高罷免聲勢。（圖／記者湯興漢攝）