林右昌批「罷免前戒嚴說」卑劣　凌濤：面對台灣「類戒嚴」事實

▲國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免將在7月26日正式登場，國民黨桃園市議員凌濤昨日指控，賴清德總統下週可能緊急宣布戒嚴，遭民進黨秘書長林右昌今（17日）駁斥，國民黨目的是為了要恐嚇，並凝聚藍軍支持者投票意願，說實在這樣的說法相當卑劣，也破壞台灣民主。凌濤稍早再反擊，真正卑劣的是把不同聲音打成雜質的賴清德，好好面對台灣已經走入「類戒嚴」的事實。

凌濤昨日召開記者會指出，民進黨在罷免投票前有十大奧步，包括「刻意升高兩岸衝突」、「反串藍白支持者誤導投票」等。桃園市議員凌濤更說，賴清德、柯建銘下週可能緊急宣布戒嚴。林右昌上午回應，國民黨說賴清德要宣布戒嚴，這當然是假議題也是抹黑，只是想藉機凝聚自己支持者，大家都能看清楚，國民黨的說法當然不是事實。

凌濤稍早則回嗆，剛才林右昌說台灣即將宣布戒嚴很卑劣，但人民看得很清楚，真正卑劣的是把不同聲音打成雜質的賴清德，是想要執行刑法一百條的柯建銘，是說大罷免不成功就沒辦法戒嚴的罷團領袖，真正卑劣的是民進黨這些人，不要再阻擋民眾的聲音，不要再阻擋下周會出現十大奧步的質疑，好好面對台灣已經走入「類戒嚴」的事實。

國民黨發言人楊智伃也酸，民進黨不要見笑轉生氣，好不容易邁入戒嚴國家隊，卻被國民黨戳破了謊言跟偽裝，不要再用媒體跟側翼來洗地。