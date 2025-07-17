台南版仙塔！涉助詐團洗錢陪偵洩密遭羈押　女律師身分曝

▲何紫瀅成詐團共犯遭收押禁見。（圖／翻攝自YouTube／台南律師公會）

記者林東良、劉人豪／台南報導

日前網紅仙塔律師涉嫌靈骨塔詐騙案，台南一名女律師涉助詐團、不法洩密。台南地檢署偵辦一起大型詐騙集團案，驚爆該集團所委任何姓女律師涉嫌與詐團成員勾串、洩密偵查情報並涉嫌洗錢行為，台南地院16日深夜裁定羈押禁見獲准，而該名女律師身分曝光也曝光，是執業超過20年的律師何紫瀅。

南檢調查，何紫瀅不僅以律師身分代表告訴人，更涉嫌利用擔任詐騙集團成員辯護人，利用偵訊陪同機會，探知並洩漏偵查秘密，幫助詐團規避查緝，嚴重干擾司法偵辦，經傳喚何紫瀅到案，並以詐團共犯於訊後向台南地院聲押禁見。

台南法院於16日深夜10時左右裁定羈押禁見獲准，裁定資料指出，何紫瀅涉犯羈押聲請書所載之犯罪事實，有同案被告、證人之證述及相關事證在卷可佐，足認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢、刑法第132條第3項非公務原因業務知悉關於中華民國國防以外應秘密之消息而洩漏等罪嫌犯罪嫌疑重大。

何紫瀅辯解與同案被告、告訴人所述相互矛盾，且顯然避重就輕，故有事實足認有滅證、勾串共犯及證人之虞。法官指出，本案何紫瀅為執業律師，以律師身份為同時擔任詐欺集團成員及告訴人之律師，顯然有悖律師倫理規範；又被告利用陪偵機會，將偵查秘密知悉並洩漏，助長詐欺集團實施犯罪，其犯罪情節非輕，對社會治安造成一定之危害，裁定羈押並禁止接見通信。