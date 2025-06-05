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遭酸「黃毒都有」高雄警進駐85大樓　基層不滿轟淪私人保全

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄85大樓是當地的知名地標，1997年完工、1999年投入營運後曾風光一時，但近年該樓不但房價低迷，甚至成為社會治安死角，被網友狂酸「黃、毒都在那裡」。轄區苓雅分局後續規劃機動派出所進駐，但遭基層員警抱怨「淪為私人保全」，對此，警方提出數據，強調治安有變好，勤務仍將繼續執行。

有基層員警在FB粉絲專頁「靠北police」投稿一則5月底的通報，內容要求輪值擔服85大樓守望勤務人員，應恪遵勤務紀律，除要準時交接勤務，不能提早擅離崗位，執行勤務時，也不可長時間使用手機或是電子產品，追劇、玩遊戲等呆崗行為。

▲▼遭酸黃、毒都在那！高雄警進駐八五大樓　基層不滿轟淪私人保全。（圖／翻攝FB粉絲專頁「靠北police」）

▲高雄警進駐八五大樓，基層不滿轟淪私人保全。（圖／翻攝FB粉絲專頁「靠北police」）

該基層質疑，「85大樓已經有保全在他們的服務台，你還要24小時派人在那顧衝X小？」、「為了上這糞勤務我們就得要提早上班哦？」、「執勤勿把玩手機要提高警覺這可以接受，但你何必編排這種糞勤務來讓人玩手機？」、「這種糞勤務還要求現地交接，會不會太扯？」

貼文一出立刻引發熱議，許多人紛紛留言「有夠好笑，行政機關淪為私人企業保全」、「保全可以在裡面安心睡覺，有事警察會處理」、「請問我們大樓也想要申請警察站崗，我要去哪裡申請？」、「原來警察可以這樣用喔，變私人大樓的保全」、「糟蹋基層」。

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，苓雅分局機動派出所進駐，基層批「淪私人保全」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事實上，高雄85大樓自母公司東帝士集團2001年解散後，留下非常複雜的產權與財務糾紛，導致大樓的營運愈來愈困難，後來雖然有民宿、日租套房業者進入經營，但近年在疫情、景氣不佳影響下，大樓依然持續沒落，近年更成為不法份子的聚集地，樓內吸毒、性交易、囚禁等社會事件頻傳。

對此，苓雅分局提出數據指出，112年度在機動派出所進駐前，1-8月報案數為64件，同年進駐後9-12月報案數，僅有1件竊案；113年度報案數6件，其中3件家暴，3件為其他案件；今年度迄今報案數為2件，1件竊案、1件其他。

警方表示，為確保觀光、洽商住客旅宿環境安全，除持續落實家戶訪查與旅宿業住客管理，並配合市府相關局處提升聯合稽查實施密度。同時，也會機動盤查過濾可疑出入分子，以維護住客安全、淨化住宿環境品質，期能藉由警民合作，共創安全與舒適的旅宿環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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