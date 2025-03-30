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美腿畫面曝！天道盟招待所遭步槍掃射　桃警掃蕩特種營業場所

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興、郭玗潔／桃園報導

天道盟中壢同心會的招待所28日傳槍響，平鎮警方於現場找到17發步槍彈殼，犯案的竹聯幫承信會吳姓男子因賭博糾紛尋仇開槍，自行到苗栗投案後，專案小組南下苗栗帶回吳男，並起出一把制式美製M15響尾蛇突擊步槍，法院裁定吳男羈押禁見。槍擊案件也引發附近民眾驚恐，桃警為打擊組織犯罪，大園警分局、中壢警分局紛紛針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所進行臨檢，展示打擊犯罪的決心。

大園分局分局長吳傳銘表示，為守護民眾安全，持續打擊黑幫勢力，不容許任何黑道幫派危害社會治安及挑戰公權力，特別在28、29日執行「雷霆除暴臨檢大掃蕩」，針對轄內旅賓館、電子遊藝場、KTV等特種場所，進行密集性臨檢查察，共查獲詐欺案4件2人、公共危險案2件2人、竊盜等各類通緝犯3件3人，有效壓制犯罪氣焰。

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

大園分局呼籲，民眾若發現任何可疑犯罪行為或徵候，請立即向警方報案，透過警民合作，讓警方能迅速反應、即時遏止犯罪，共同營造更安全的社會環境。

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢警分局也於29日夜間21時許，出動近百名警力，結合刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊及特殊任務警力霹靂小組逾80名警力，針對轄內KTV、酒店、電子遊藝場等19處特種營業場所實施臨檢，對2條主要幹道及聯外道路4條設置6處路檢點，結合22組巡邏網形成「點、線、面」之警力部署，展示中壢警分局維護治安決心。

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

分局長林鼎泰表示，本次專案行動成果斐然，查獲槍砲通緝1人、詐欺通緝2人、竊盜及洗錢危害防條例通緝2件1人。林鼎泰指出，警方將持續針對轄內特定營業場所及幫派活動處所進行臨檢掃蕩，嚴正執法，剷除犯罪滋生的溫床，遏止不法分子蠢動，全力維護治安。更強調對於任何危害社會治安的各類犯罪，警方都會嚴加究辦、決不寬貸，不容有任何挑釁公權力的行為發生。

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼大園警分局、中壢警分局加強特種場所臨檢 。（圖／記者楊熾興翻攝）

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