　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣警察局副隊劉丁心榮膺「查緝先鋒」　獲行政院長親自表揚

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為有效遏止廢棄物遭任意傾倒之亂象，內政部警政署配合台灣高等檢察署，於2025年1月15日至2月21日規劃全國同步執行「查緝違反廢棄物清理法專案」，此次專案成果豐碩。 雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。

雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心自2017至2023年擔任科技犯罪偵查隊隊長期間屢屢破獲槍枝、毒品、詐欺與暴力犯罪等重大刑案，共計獲記大功7次，維護社會治安，不遺餘力。2023年迄今雲林檢警環聯手，已成功偵破傾倒廢棄物犯罪集團共22團、涉案犯嫌337人。

共計查扣砂石（曳引）車36台、推土機1部、挖土機21部、拖車1台、壓路機1台、液壓碎石機3台、鐵板400片、灑水車2部、鐵桶56個等，查扣市價超過1億5000萬元。其中更查獲助長廢土犯罪之民意代表，充分展現雲林團隊跨域結合、網絡合作之具體成果。

行政院長卓榮泰親自授與劉丁心副隊長「守國土護山河榮耀查緝先鋒」殊榮，劉副隊長謙虛表示，感謝雲林地檢署統籌調度指揮，也謝謝檢、警、調、環等執法團隊協助合作。警局長李建民特別表揚副隊長劉丁心偵辦國土保育環保案件積極用心，帶領團隊全力付出，不分日夜，除暴安良維護治安之精神，足為同仁楷模，是雲林的榮耀，也是雲警的驕傲。

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面排隊報到！周日3地雨較大　下周雷雨襲全台
白沙屯媽停面前！她上前被喊「不要錄」　網點頭：危險
國民黨「幽靈連署」延燒6縣市黨部　12人遭羈押禁見
黃子佼藏2259兒少性影像！狂簽和解書...10分鐘快閃
189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱
獨／美女主播沈泳吟生了！　醫生竟跟老公同一個
快訊／台中NOVA旁驚現天坑！貨車輪胎陷下去　 現場封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣政府打造新園海洋航運園區　成南台灣新旅遊熱點

運動結合觀光　創造澎湖未來亮眼的觀光產業

溫馨五月傳愛到社區！　蔡宗豪攜青年志工送花送暖

電車時代防災升級！　台南市交通局辦理充電樁演練強化應變力

雲林縣警察局副隊劉丁心榮膺「查緝先鋒」　獲行政院長親自表揚

耗資1850萬歷時三年　土庫鎮越港里迎來全齡首座集會所

甜蜜出擊！花蓮大西瓜行銷列車起跑　首航台北希望廣場登場

鐵獅玉玲瓏表演！周春米籲全民打詐　一起抓車手、斷人頭戶

玉里醫院添三星！3醫療行政人員展現專業熱忱　獲衛福部殊榮

桃園信合社主席蘇家明感謝護理師　致贈北榮桃園分院物資

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

屏東縣政府打造新園海洋航運園區　成南台灣新旅遊熱點

運動結合觀光　創造澎湖未來亮眼的觀光產業

溫馨五月傳愛到社區！　蔡宗豪攜青年志工送花送暖

電車時代防災升級！　台南市交通局辦理充電樁演練強化應變力

雲林縣警察局副隊劉丁心榮膺「查緝先鋒」　獲行政院長親自表揚

耗資1850萬歷時三年　土庫鎮越港里迎來全齡首座集會所

甜蜜出擊！花蓮大西瓜行銷列車起跑　首航台北希望廣場登場

鐵獅玉玲瓏表演！周春米籲全民打詐　一起抓車手、斷人頭戶

玉里醫院添三星！3醫療行政人員展現專業熱忱　獲衛福部殊榮

桃園信合社主席蘇家明感謝護理師　致贈北榮桃園分院物資

屏東縣政府打造新園海洋航運園區　成南台灣新旅遊熱點

預售屋周成交「不是0就是1」　業者懇求政策鬆綁

薔薔出手徵才「月薪5萬起跳」！　開2職缺放送超狂福利

坐辦公室太安靜！有什麼工作「能往外跑」　過來人給答案

急行軍75hrs到北港！香燈腳急「趕不上」　張麗善：媽祖會體諒

疫情前買房！他嘆「沒什麼漲幅」　網點出2原因：買錯而已

好像已故愛犬！高雄家庭驅車417公里　衝瑞芳領養「牛牛」

33萬香燈腳烈日伴粉紅超跑急行軍　3歲娃累癱哭鬧...警變身保母

鋒面排隊報到「周日3地雨較大」　下周2天雷雨襲全台

藍委問新台幣可能「升抵27元」？　卓揆：對產業調適能力衝擊很大

慫了慫了！6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

地方熱門新聞

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

白沙屯媽起駕了！30萬信徒急行軍

賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　求媽祖保佑台灣

LIVE／超硬急行軍！白沙屯媽祖起駕

白沙屯媽起駕倒數　「萬頭鑽動」空拍畫面曝

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北50億擴建917公里自行車道

新北加速都更　侯友宜推中繼宅助弱勢

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

桃園帶狀疱疹疫苗補助　民代嘆：好多門檻

大溪老城區遊客中心　星巴克入駐園區5/1開幕

翻轉防災思維！台南消防局攜簡賢文教授開講

更多熱門

相關新聞

雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

雲林縣警局兒童節揮板反詐騙

雲林縣四月迎來「打詐行動月」，全面啟動打詐及識詐相關工作，昨（3）日雲林縣警察局結合中華民國羽球協會舉辦「2025雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，由局長李建民親自主持，提倡青少年學生正當體育活動、推展羽球運動風氣，併提醒家長及學生認識詐騙等相關犯罪預防知識。

天道盟招待所遭掃射　桃警掃蕩特種營業場所

天道盟招待所遭掃射　桃警掃蕩特種營業場所

台南詐欺件數大幅下降黃偉哲嘉勉攔阻破案有功人員

台南詐欺件數大幅下降黃偉哲嘉勉攔阻破案有功人員

嘉縣警防詐及時攔阻民眾被騙千萬元　

嘉縣警防詐及時攔阻民眾被騙千萬元　

為討債押走越南同鄉囚禁毆打　6嫌今起訴

為討債押走越南同鄉囚禁毆打　6嫌今起訴

關鍵字：

雲林縣警察局破案社會治安劉丁心

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面