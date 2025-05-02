雲林縣警察局副隊劉丁心榮膺「查緝先鋒」　獲行政院長親自表揚

▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為有效遏止廢棄物遭任意傾倒之亂象，內政部警政署配合台灣高等檢察署，於2025年1月15日至2月21日規劃全國同步執行「查緝違反廢棄物清理法專案」，此次專案成果豐碩。 雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。

雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心自2017至2023年擔任科技犯罪偵查隊隊長期間屢屢破獲槍枝、毒品、詐欺與暴力犯罪等重大刑案，共計獲記大功7次，維護社會治安，不遺餘力。2023年迄今雲林檢警環聯手，已成功偵破傾倒廢棄物犯罪集團共22團、涉案犯嫌337人。

共計查扣砂石（曳引）車36台、推土機1部、挖土機21部、拖車1台、壓路機1台、液壓碎石機3台、鐵板400片、灑水車2部、鐵桶56個等，查扣市價超過1億5000萬元。其中更查獲助長廢土犯罪之民意代表，充分展現雲林團隊跨域結合、網絡合作之具體成果。

行政院長卓榮泰親自授與劉丁心副隊長「守國土護山河榮耀查緝先鋒」殊榮，劉副隊長謙虛表示，感謝雲林地檢署統籌調度指揮，也謝謝檢、警、調、環等執法團隊協助合作。警局長李建民特別表揚副隊長劉丁心偵辦國土保育環保案件積極用心，帶領團隊全力付出，不分日夜，除暴安良維護治安之精神，足為同仁楷模，是雲林的榮耀，也是雲警的驕傲。





▲雲林縣警察局保安警察隊副隊長劉丁心榮獲行政院長卓榮泰親自表揚「守國土護山河榮耀查緝先鋒」。（圖／記者游瓊華翻攝）