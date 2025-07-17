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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨預告賴清德將宣布戒嚴　林右昌：卑劣說法為凝聚藍軍支持者

▲▼新北板橋護國大遶境集結出發儀式17日於板橋深丘福德宮舉行，民進黨秘書長林右昌、副秘書長何博文、立委蘇巧慧、林楚茵、吳思瑤、李坤城、邱議瑩、新北市議員石一佑、山田摩衣、戴瑋珊全部出席，衝高大免聲勢。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長林右昌(左)、立委蘇巧慧(中)。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，國民黨昨召開記者會，智庫副執行長凌濤表示，民進黨會出奧步，其中一個就是，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。對此，民進黨秘書長林右昌今（17日）受訪時表示，這當然是假議題也是抹黑，更何況法制上，戒嚴必須要立法院同意，國民黨目的是為了要恐嚇、凝聚藍軍支持者投票意願，說實在這樣的說法相當卑劣。

國民黨昨召開「惡罷只靠仇恨，慎防罷免十大奧步！」記者會，會中，凌濤指出，國民黨在726罷免投票的倒數10天召開記者會，提醒大家慎防奧步，民進黨團總召柯建銘前幾天才恐嚇要用刑法100條對付在野立委，賴清德總統可能下周就宣布戒嚴。

對此，林右昌今出席出席護國大遶境板橋集結出發儀式，會前也接受聯訪。對於藍營稱賴清德將戒嚴，林右昌表示，國民黨現在就是用各種手段，做什麼離譜的事情都不用覺得太奇怪，國民黨說賴清德要宣布戒嚴，這當然是假議題也是抹黑，更何況法制上，戒嚴必須要立法院同意，國民黨目的是為了要恐嚇、凝聚藍軍支持者投票意願。

林右昌直言，說實在這樣的說法相當卑劣、破壞台灣民主，用不當言論抹黑、凝聚自己支持者，大家都能看清楚，國民黨的說法當然不是事實。

有媒體追問，今日跟同樣有意爭取2026新北市長選舉的綠委蘇巧慧同台，會讓大家討論新北市長初選，是否活動會失焦？林右昌表示，大家想太多了，現在一致目的就是與公民同行、站在所有公民背後最堅定支持，目標一致，包含新北市在內，全國所有黨公職同仁，每天早上都陪同罷團志工掃街拜票，每天都很盡力也辛苦，作為公民團體最堅實後盾，也希望能感動民眾。
 

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