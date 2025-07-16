師大女足隊被逼抽血！　律師怒轟涉犯2罪「非常嚴重」

▲台師大「抽血換學分」醜聞遭炎上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國立台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，學生們在非自願情況下，被迫連續14天配合抽血，過程中更有無醫事人員資格者採血，引爆輿論炸鍋。律師李怡貞直言，「強迫抽血這件事情非常嚴重，已涉及醫療法規，甚至是強制罪。」

李怡貞稍早發文表示，台師大的女足抽血事件，教授研究經費900萬，個人的光榮與成就，竟是建立在抽這些女學生的血之上，她們手臂都瘀青了，還有人為了讓血管浮出來，邊哭邊舉滅火器；更誇張的是，抽血的根本不是護理人員。

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她不禁怒道，「這件事情我不知道為什麼可以掩蓋這麼久，直到看到昨天把墨鏡甩掉的那位女學生的片段，她哽咽地說，她爸爸看到調查報告以後，意思是很對不起她，因為家裡沒權沒勢，各種的無奈，讓人非常心酸。台師大真的非常可惡，這麼嚴重的事情，竟然可以掩蓋這麼久，任何一位師長有辦法忍受連續14天照三餐抽血嗎？為何懲處該名周台英教授，就這麼輕輕放下？還讓她能繼續在學校作威作福，間接影響學生的受教權？」

▲學生記錄下抽血的畫面。（圖／彤彤授權引用）

李怡貞直言，強迫抽血這件事情非常嚴重，涉及醫療法規，甚至是強制罪，「連司法實務上，如果司法警察為了取證要強制抽血，都有嚴謹的法律規定，台師大怎麼會如此罔顧學生的權益？」

最後，她也喊話，「特發此文強烈譴責台灣師範大學的消極作為與積極不作為，你們如此一步步抹煞優秀學生的美好未來，間接也影響我們下一代子女的權益。歡迎女足受害學生跟我聯繫，妳們沒權沒勢沒關係，剛好我這裡有一些。」

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