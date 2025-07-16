轉發李怡貞圖卡被判賠！陳沂「非常錯愕」會上訴到底：大家小心了

▲陳沂表示，她會上訴到底。（資料照／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅陳沂2023年轉貼律師李怡貞1張臉書虛擬頭像圖卡抓錯字，順勢推銷自己代言的葉黃素產品，因而挨告。台北地院審結，今（16日）判決依照著作權法判罰金台幣2000元，另需賠償台幣1萬2000元，可上訴。對於判決，陳沂在臉書直呼，「非常錯愕」，她會上訴到底。

2023年5月28日，李怡貞在粉專貼出1張自製圖卡，寫著「然『候』就算四八兩（按：指陳沂）這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子虛擬頭像。

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緊接著，陳沂轉貼該圖卡，揪出然「候」應為然「後」，虧李怡貞需要吃葉黃素保養。同時，她也推銷自己代言的葉黃素產品，而後便被李怡貞控告侵害著作權。李怡貞請求法官審酌陳沂態度不佳、惡性重大，應從重量刑，並附帶求償7億印尼盾，折合台幣約130萬元。

台北地院審結，今（16日）判決依照著作權法判罰金台幣2000元，另外需賠償台幣1萬2000元，約664萬4753印尼盾，可上訴。

對此，陳沂在臉書表示，「因為截圖李怡貞說我長得像宋慧喬的圖，幫她改錯字『然後』，被提告違反著作權法。」結果一審法官判有罪，讓她「非常錯愕！」

陳沂指出，「Meta虛擬替身使用條款清楚明定，所有著作權都無條件屬於Meta，李怡貞根本無權主張」。她以自身經驗提醒，以後大家截圖評論要小心了，「此例一出，只要別人截圖你的虛擬替身AI圖就可以提告唷！」

陳沂還說，幫別人改個錯字，就被罰1萬2000元，應該是突顯了她的身價，「你們改錯字也要注意，是可以被提告求償精神慰撫金的唷！可以挑戰看看能不能贏過我的身價！」她在文末也再次說自己很錯愕，同時會上訴到底，以捍衛言論自由。

此外，陳沂也在留言處表示，「至於被罰2000元可能會有前科部分，如果因為長得像宋慧喬需要有前科，那就叫我前科犯吧，罪無可恕」。