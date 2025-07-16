虐待153次！Finger inside成惡夢　惡師被炒反告幼兒園討243萬

▲彰化某連鎖幼兒園李姓幼師涉嫌不當對待幼童153次遭到園方解聘。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一家連鎖準公共化幼兒園去年爆出虐童案，一名李姓老師被控在10天對幼童進行多達153次不當管教，包括粗暴擦屁股致肛門裂傷，甚至疑遭性侵導致私密處掉肉，踹頭強拉幼童關廁所等等惡質行為，害幼童半夜醒來驚喊「不要Finger inside」，縣府調查後確認至少6名學童受害，重罰該主教23萬元並吊銷執照3年。離譜的是，這名主教遭解雇後，竟反告幼兒園「違法終止勞動契約」，要求復職及給付薪資243萬元。

▲家長出面指控，幼童遭李師不當對待後，常躲在桌底衣櫃不敢出來。（圖／記者唐詠絮攝）

這起案件起源於去年11月間，3名家長發現孩子行為異常，經追問後驚覺可能遭不當對待，憤而對李姓主教及助教提告涉嫌妨害性自主、傷害與虐待。彰化縣政府教育處隨即介入調查，調閱監視器畫面後發現更多受害幼童，最終確認至少6人受害。

調查報告指出，李姓主教在短短2週內，對幼童做出153次不當管教行為，包括粗暴擦屁股致肛門裂傷，拉扯、踹推、言語羞辱及性侵等，導致幼童半夜醒來驚喊「不要Finger inside」；另名助教也有5次不當管教紀錄。教育處依《教保服務人員條例》重罰李女23萬元，並勒令3年內不得擔任教保工作；園方因監督不周，也被開罰6萬元。

▲教育處對該幼兒園幼師開罰23萬元。（圖／記者唐詠絮攝）

離譜的是，李女遭解聘後不僅未反省，反而向彰化地院提起「確認僱傭關係存在」訴訟，主張幼兒園違法終止契約，要求給付欠薪7.8萬元及按月支付3.9萬元薪資，共要求幼兒園要支付243萬元。

受害家長得知李女提告後，氣憤表示：「對孩子造成這麼大傷害，竟然還要求復職？」目前已有3名家長正式提告性侵、傷害，但監視器畫面顯示可能還有其他受害幼童，縣府將持續調查。

▲該幼兒園發表聲明澄清不是性侵事件。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事實上，該幼兒園爭議不斷，自2019年至今已因師生比不足、不當管教等等問題被罰7次，罰款總金額高達47萬。縣府強調，若同案違規累犯達3次，將依法停止招生，目前仍持續監督該園運作。園方事後發出聲明，對主教行為「深表遺憾」，並澄清「外傳性侵罰款非事實」，強調已解聘該員，接受縣府處分。

編號 日期 違規條款 違規事項 罰鍰金額 負責人/行為人 1 2024/07/04 第33條第1項 教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為 60,000元 負責人 2 2025/07/01 第33條第1項 教保服務人員對幼兒有不當對待行為 230,000元 李姓主教 3 2025/03/27 第32條第2項 幼兒園進用未具資格者從事教保服務 60,000元 負責人 4 2025/02/22 第16條第4項、第26條第2項 幼兒園班級師生比違反規定 60,000元 負責人 5 2021/05/19 第38條第2項 進用未具教保服務人員資格者從事教保服務 6,000元 負責人 6 2020/09/18 第38條第2項 未將收費數額報主管機關備查，超過備查之數額或項目收費 12,000元 負責人 7 2019/12/30 第38條第2項 未將收費數額報主管機關備查，超過備查之數額或項目收費 6,000元 負責人

▲幼兒園自2019年起遭裁罰7次。（表／記者唐詠絮製）

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