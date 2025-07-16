預防下一波風災　陳亭妃協調聖母廟、天后宮作為安置點

▲立委陳亭妃深入災區勘查，面對居民訴苦「撐傘睡覺」，促成安置空間部署。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，造成許多房屋受損、居民無家可歸，隨著氣象預測指出本週恐再有熱帶低壓生成，災區民眾人心惶惶，立委陳亭妃16日表示，已緊急協調「正統鹿耳門聖母廟」與「鹿耳門天后宮」，兩間廟宇將開放香客大樓空房，作為臨時安置空間，預作部署迎戰可能再來的風雨挑戰。

「如果又下雨、房子漏水，怎麼辦？怎麼睡覺？」陳亭妃回憶在災區聽見一位阿嬤無奈回應：「就撐傘睡啊。」讓她內心五味雜陳。她說，這句話深深烙印在她心中，也讓她堅定信念：「我們還能為災民多做什麼？就從安置開始。」

陳亭妃指出，丹娜絲颱風不僅造成大量房屋毀損，屋頂掀飛、漏水、泥濘滿屋情況處處可見，很多人連最基本的遮風避雨都難以保障。因此，「未雨綢繆」成為眼下最重要的行動。她親自聯繫地處海線、距災區最近的兩座重要信仰中心——鹿耳門聖母廟與天后宮，兩間廟方得知情況後，立即慨然允諾，願意提供香客大樓內的空房做為臨時避難處所。

陳亭妃感謝表示：「雖然有些在地廟宇已啟用空間協助災民，但這次災情廣泛、需求巨大，唯有集合更多力量，才能有效因應下一波風雨。」她也強調，未來災害不只要「搶救」，更要「預防」。這次的行動，就是為台南民眾搭起一條臨時安全網，不讓任何人再睡在滲水的床上、屋頂塌陷的家裡。

「天災無情，人間有愛。」陳亭妃感性表示，「這場風災讓我們看見台南人的韌性與彼此扶持的力量。我要感謝聖母廟與天后宮的善行義舉，也感謝所有主動伸出援手的鄉親與國人。」她承諾，將持續與中央及地方政府合作，爭取最快速的資源、最到位的援助，讓受災民眾早日恢復家園、安心生活。