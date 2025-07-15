　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

▲立委陳亭妃募集加壓馬達58顆，兩日內完成安裝，協助七股西寮地區居民恢復用水日常。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃募集加壓馬達58顆，兩日內完成安裝，協助七股西寮地區居民恢復用水日常。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲雖已遠離超過一週，但台南部分地區災後復原仍步步為營，七股區田寮一帶雖已恢復供水供電，但因災情期立法委員陳亭妃接獲郭勝強里長反映後，隨即發動物資募集與水電志工協助，短短兩天內成功募集並安裝58顆加壓馬達，為災後復建邁出實質的第一步。

▲立委陳亭妃募集加壓馬達58顆，兩日內完成安裝，協助七股西寮地區居民恢復用水日常。（記者林東良翻攝，下同）

「水，是最基本的生活條件，我們不能讓災民繼續沒水洗澡、煮飯。」陳亭妃說明，她在第一時間除發動馬達捐贈，也號召各界提供技術支援，志工包含水電專業師傅、獅子會師兄等，全數無酬投入，一台一台協助災民恢復基本用水。

除了硬體設備，陳亭妃也從上週災情初發起，即啟動便當、包子、麵包等民生物資募集，將物資送往資源較缺乏或偏遠、容易被遺漏的聚落，目前已累計發出逾5,000份熱食，協助災民度過艱困期。

她特別感謝願意捐贈設備、加入災後行動的所有朋友，以及積極協助反映需求的地方里長與第一線志工，「這就是台南的力量，我們不等、不看、不喊口號，直接做，這就是團結！」

▲立委陳亭妃募集加壓馬達58顆，兩日內完成安裝，協助七股西寮地區居民恢復用水日常。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃感性表示，這場颱風雖然重創基層生活，但台南人彼此照顧、迅速動員的行動力，正是台灣社會韌性的象徵。「我們要用行動集氣，讓災民一步步走回正常生活，不是用口水讓他們失望。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬網紅性侵獲緩刑！　露出陽光燦笑
藍一人500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有
金麟魚大爆發竄跳！　釣客震驚：以為世界末日
科技廠將下市！欠薪2771萬元　處分重要子公司
黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美方批准
台大醫錄取資格遭撤銷　台中女學霸動向曝
葉元之宣講遭辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄
離奇消失26年！董公祖神像突現蹤　信眾北上接駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化橫向聯繫！　台南高分檢召開罷免查察分區座談守護選務公正

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

災後重建急需人力！　勞動部釋出1700餘臨工職缺即日起受理申請

屏東婦氣喘發作倒臥派出所前　警即刻救援化險為夷

災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校　挺進賽車工程核心重鎮

從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

同島一命！彰化62人、13台重機具挺進台南災區

台南大內橋驚傳溺水　62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南沿海三區復電慢　台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

強化橫向聯繫！　台南高分檢召開罷免查察分區座談守護選務公正

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

災後重建急需人力！　勞動部釋出1700餘臨工職缺即日起受理申請

屏東婦氣喘發作倒臥派出所前　警即刻救援化險為夷

災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校　挺進賽車工程核心重鎮

從警近40年！台南「警界活字典」楊義雄退休　4面警察獎章見證榮耀人生

同島一命！彰化62人、13台重機具挺進台南災區

台南大內橋驚傳溺水　62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南沿海三區復電慢　台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

賴清德將出訪中南美過境美國？　外交部：目前無元首出訪資訊

強化橫向聯繫！　台南高分檢召開罷免查察分區座談守護選務公正

大罷免激情　藍委控遇襲、各地罷團頻遭藍營支持者毆打、騎車衝撞

JKF女郎Tiny 化名「田井虹」AV出道　與偶像東尼大木共演處女作

高雄最大超商前「2車鬼祟碰頭」　倒車撞警跑了...搜出毒品

捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

地方熱門新聞

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

即／家人敲門發現斷氣…台中少年不治

台南沿海三區復電慢台電扛300公斤變壓器搶修「一戶都不能少」

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台灣賽車手「兼職」博弈首腦車庫驚見破億超跑　

蘭花重災！北門牛記損失破億農業部承諾法人補助從0提高到50％

台南取消7/16防空演習！因應丹娜絲風災後重建高屏仍照常

台電新營區處搶修持續推進力拚15日晚間全面恢復聚落供電

台南「警界活字典」楊義雄退休4面警察獎章見證榮耀人生

網傳紅線違停只罰3000元？南警打臉：可連續舉發、依法拖吊

丹娜絲風災重創台南！第四作戰區出動逾3千人次協助復原

保時捷右轉與機車撞擊　騎士倒地受傷送醫

台中首例M痘　30多歲男下面長怪東西

高雄輕軌「雙熊」彩繪列車撞毀　畫面曝

更多熱門

相關新聞

復電進逼100％！台電搶修倒數衝刺七股魚塭區力拚今全數復電

復電進逼100％！台電搶修倒數衝刺七股魚塭區力拚今全數復電

受丹娜絲颱風侵襲影響，台南地區歷經數日搶修，截至14日下午2時，台電台南區處轄區復電率已達99.3%，僅剩七股372戶、佳里243戶、將軍168戶尚未復電，共計783戶，復電作業進入最後倒數階段，台電全力動員人力與機具，搶進重災區魚塭區域展開最終攻堅。

農漁民災後求援！陳亭妃籲中央從寬補助、調整農保與貸款限制

農漁民災後求援！陳亭妃籲中央從寬補助、調整農保與貸款限制

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

黃偉哲偕慈濟志工深入七股勘災感謝野崎孝男送暖災區溫飽人心

黃偉哲深入七股、下營勘災指示改善通訊與清運協調

黃偉哲深入七股、下營勘災指示改善通訊與清運協調

快訊／台南七股配線大廠大火！延燒4500平方公尺

快訊／台南七股配線大廠大火！延燒4500平方公尺

關鍵字：

陳亭妃加壓馬達七股西寮

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面