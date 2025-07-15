災後復建從水開始！　陳亭妃2天募58顆加壓馬達挺七股西寮重啟日常

▲立委陳亭妃募集加壓馬達58顆，兩日內完成安裝，協助七股西寮地區居民恢復用水日常。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲雖已遠離超過一週，但台南部分地區災後復原仍步步為營，七股區田寮一帶雖已恢復供水供電，但因災情期立法委員陳亭妃接獲郭勝強里長反映後，隨即發動物資募集與水電志工協助，短短兩天內成功募集並安裝58顆加壓馬達，為災後復建邁出實質的第一步。

「水，是最基本的生活條件，我們不能讓災民繼續沒水洗澡、煮飯。」陳亭妃說明，她在第一時間除發動馬達捐贈，也號召各界提供技術支援，志工包含水電專業師傅、獅子會師兄等，全數無酬投入，一台一台協助災民恢復基本用水。

除了硬體設備，陳亭妃也從上週災情初發起，即啟動便當、包子、麵包等民生物資募集，將物資送往資源較缺乏或偏遠、容易被遺漏的聚落，目前已累計發出逾5,000份熱食，協助災民度過艱困期。

她特別感謝願意捐贈設備、加入災後行動的所有朋友，以及積極協助反映需求的地方里長與第一線志工，「這就是台南的力量，我們不等、不看、不喊口號，直接做，這就是團結！」

陳亭妃感性表示，這場颱風雖然重創基層生活，但台南人彼此照顧、迅速動員的行動力，正是台灣社會韌性的象徵。「我們要用行動集氣，讓災民一步步走回正常生活，不是用口水讓他們失望。」