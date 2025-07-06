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颱風直撲南部陳亭妃回防台南　「妃妃鐵馬」仍應援新北罷免行動

▲立委陳亭妃原定赴新北罷區應援，颱風來襲緊急回防台南坐鎮災防應變。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃原定赴新北罷區應援，颱風來襲緊急回防台南坐鎮災防應變。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風丹娜絲來襲，路徑逼近台灣西南沿海，台南市6日停班停課，立委陳亭妃原定北上新北應援罷免行動，清晨火速調整行程「回防」故鄉，透過通訊系統全面掌握各區防颱狀況，展現地方首長級的責任感與警覺性。

雖然主將歸隊，但「妃妃鐵馬」隊伍行程照常不變，鐵馬戰士持續在新北街頭宣講催票，以車輪戰方式串聯五大罷區，推動7月26日罷免行動不鬆懈。

▲立委陳亭妃原定赴新北罷區應援，颱風來襲緊急回防台南坐鎮災防應變。（記者林東良翻攝，下同）

氣象署指出，丹娜絲為少見「西南上陸轉東」型颱風，類似2012年泰利颱風。陳亭妃說，面對台南市停班停課，她選擇立即取消北上騎宣應援行程，回到第一線掌握風雨情勢。她透過Line系統與台南各區、各行政單位密切聯繫，不敢有一絲鬆懈。但她也強調，新北地區天氣正常，尊重在地罷團自主決策，鐵馬應援隊持續推進行程，成員與在地罷團並肩催票，反共護台行動不因颱風而中斷。

▲立委陳亭妃原定赴新北罷區應援，颱風來襲緊急回防台南坐鎮災防應變。（記者林東良翻攝，下同）

妃妃鐵馬今首日從板橋出發，串聯「新北大刪元」「新店拔羅波」「倫刪立舒、無獻清林」「罷洪刻不容楷」「齊心斷翔」等五大新北罷團，沿途經過板橋、中和、永和、新店、淡水與汐止，每站結合地方罷團輪番上場騎行宣講，喊出「726站出來、投下同意罷免票」的行動訴求，主攻六名國民黨籍立委罷區，呼籲民眾踴躍表態，為台灣的民主再多撐一把。

陳亭妃也預告，7月12日、13日鐵馬隊將再度南巡花東，結合在地罷團與民代深入社區巷弄宣講催票，讓罷免行動從街頭到地方不斷線。她強調，民主的價值來自每一次勇敢站出來的選擇，希望全民看清楚誰是真正在守護台灣、誰又在背後為極權開後門。

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