中澳關係回暖推進　陸官媒籲澳洲：保持「三心」重回合作軌道

▲中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳洲總理艾班尼斯 。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中澳關係逐步回暖之際，澳洲總理澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）於7月15日訪問北京，並與中國家主席習近平昨15日舉行會晤，這也是兩國領導人三年內的第四次會面。《環球時報》今(16）日社評也分析，標誌著中澳關係自低谷中逐漸回穩、重回合作軌道，面對變亂交織的國際形勢，並且希望澳洲能保持「三心」與中國交往合作。

中國國家主席習近平昨天7月15日上午，在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳大利亞總理艾班尼斯。習近平指出，在雙方共同努力下，中澳關係走出低谷、實現轉圜，為兩國人民帶來實實在在的福祉。正值中澳全面戰略夥伴關係邁入第二個十年，此次會晤為雙邊關係定下「排除干擾、穩步發展」的基調。

陸官媒《環時》今發表社評標題為「期待中澳關係在『平流層』穩健飛行」。該文稱，澳洲總理連任總理後首次訪華，也是其訪問時間最長的國家。七天行程涵蓋上海、北京與成都，並率領包含多位澳洲大型企業高管的代表團。

隨著中澳關係持續改善，澳方對中國的政策認知亦日益成熟。艾班尼斯在會談中重申澳方高度重視對華關係，堅持一個中國政策，並表示「不尋求與中國經濟脫鉤」，展現出務實理性的對華立場。正如部分澳洲學者所言：「雙方認識到彼此差異，但同意這些差異不應定義兩國關係」，這種「和而不同」的理念，在全球保護主義抬頭的背景下尤具啟示意義。

儘管澳洲正面臨來自華盛頓的關稅壓力，但中澳經貿合作前景依然明朗。自2009年以來，中國連續16年為澳洲最大貿易夥伴，約四分之一出口流向中國，四分之一就業與貿易相關。中國亦是澳洲最大國際留學生及觀光客來源國，每年赴澳中國遊客逾百萬。中國澳洲商會調查顯示，七成以上澳企認為雙邊關係改善有助其在華發展。

▲中澳關係回暖不僅回應兩國人民期待，但目前中澳之間仍有待解決的具體議題 。（圖／翻攝 新華社）

目前，中澳之間仍有待解決的具體議題，包括達爾文港租約、中澳自貿協定擴展等，也面對「泛政治化」、「泛安全化」與第三方因素的干擾。然而，與《環時》三年前形容的「雷區」相比，如今中澳關係已進入較為穩定的「平流層」。

根據澳洲智庫最新民調顯示，認為中國是「經濟夥伴」的澳洲民眾比例，首度超過將中國視為「安全威脅」的比例，反映出兩國友好關係存在強烈需求。

面對變亂交織的國際形勢，希望澳洲保持「三心」：務實看待中澳關係的平常心、理性對待兩國分歧的包容心，以及深化兩國互利共贏的進取心。中澳作為亞太重要國家，也是戰後國際秩序的受益者與維護者，完全有能力在聯合國、G20、APEC等多邊框架下加強協作，共同守護區域和平與國際秩序。

中方呼籲澳方與中國相向而行，落實兩國領導人戰略共識為指引，持續增進戰略互信，避免波折性因素，堅持成熟、正確的軌道，不猶豫，不偏航。