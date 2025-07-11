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女力護國計畫強打陸戰！印50萬罷免文宣　發起家家戶戶掛護國布條

▲▼「女力護國計畫」以走進巷弄的平面文宣最拿手，再度邀請台灣插畫家「腦開」設計主視覺。（圖／腦開社群）

▲「女力護國計畫」以走進巷弄的平面文宣最拿手，再度邀請台灣插畫家「腦開」設計主視覺。（圖／腦開社群）

記者陶本和／台北報導

全台大罷免正式進入投票前的決戰階段，「女力護國計畫」啟動擴大宣傳「同意罷免」的聲量與廣度，主打陸戰推進；同時，再度邀請台灣插畫家「腦開」設計主視覺，畫面以習近平為中心，親共藍委群起環繞、地獄烈焰向外噴發，象徵其毀滅台灣之意圖，對比之下，有一群勇敢守護家園的台灣人，無論老幼男女，甚至連貓狗都展現護台決心。

「女力護國計畫」指出，「為愛罷免，無畏無懼」平面文宣首批印製50萬份，提供各地罷團志工於路口、掃街時派發，也展開北台灣幾個選區大範圍派報，深入鄰里，強化宣傳效果。

為鼓勵更多人站出來，女力護國計畫也發起家家戶戶掛上「護國布條」的表態行動，布條上印上「為愛同意罷免，無畏無懼」，傳遞堅定信念與勇氣。

另外，「女力護國計畫」這次也與「依靠創意」合作，印製巨大的護國布條提供民眾索取。女力護國計畫將這些贊助者的心意全力支援第一批投票7月26日「同意罷免」的選區，已開獨立生產線全面趕工巨型布條，支援台東以及數個北部的罷團，希望能為催「同意罷免」票再推一把力。

進入三階投票階段，「女力護國計畫」也投入看板資源聲援「同意罷免」。「女力護國計畫」決策群成員兵分多路、逐一親訪廣告商、親自溝通說明，並與設計團隊反覆調整文案，力求確實傳遞「罷免不適任藍委」的核心訴求，目前已於桃園各地共架設21面大型看板，並於桃園各區交通樞紐路段的10面電視牆廣告，緊接著新北第一選區、第七選區與基隆也陸續佈署。

第三階段投票前，女力團隊也將加強行動宣傳車部署。傳統燈箱廣播車除延續文宣與看板視覺風格外，廣播內容將區域語言化，推出華語、台語與客語版本，加乘派報效果；而具高辨識度的LED行動電視牆宣傳車亦已安排上線，影音內容授權與剪輯正緊鑼密鼓進行中，盼以視覺衝擊提升民眾認知與參與度。

「女力護國計畫」發起人李小克表示，當初發起該行動的契機，正是因為前年底選舉期間無法在新北第一選區張貼不支持立委洪孟楷的看板，如今在面對更大規模的反罷免勢力時，團隊決定再次「回歸初衷」，用堅定信念與行動，突破限制與壓力。

「女力護國計畫」指出，尤其此次被列入罷免對象的大桃園地區六位藍營立委，紛紛密集上架反罷免看板，其中立委萬美玲甚至針對罷免團體已上架的看板，提出侵犯肖像權與違反選罷法之指控，意圖以法律手段壓制罷免行動，形成「以訟制罷」的態勢。

為此，「女力護國計畫」主動諮詢團隊委任律師專業意見，確認選罷法中並無相關限制，且政治人物作為民意代表，本就應接受社會公評。藍營立委不僅對民眾的批評無反省之意，反而濫用公權力打壓公民行動，更加激起團隊決心，要讓「同意罷免」的聲音透過看板具體呈現。

「女力護國計畫」團隊成員到處尋找願意合作的廣告商與房東，過程中發現，許多地點其實曾經上架過「同意罷免」的看板，卻因遭到「關切」而被迫撤下。這樣的現象再次凸顯言論自由空間面臨威脅，「女力護國計畫」表示有前車之鑑，也不得不擔憂新上架的看板是否會再次遭遇不當干預。

「女力護國計畫」希望藉由更多民眾的關注，遏止那些利用政治權力施壓打壓異議聲音的惡勢力。「女力護國計畫」強調，公民社會的力量來自於不畏懼與堅持，儘管面對法律威脅與政治干預，他們仍將持續推動「同意罷免」的訴求，守護台灣的言論自由與民主價值。

距離第一梯次7月26日的投票日，僅剩不到20天，女力護國計畫聯手各地公民團體全面啟動最後衝刺，下週多輛LED車以及燈箱廣播車也會於北部各選區全面出動，持續號召全民站出來，反共護台，守住台灣得來不易的民主與自由。

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