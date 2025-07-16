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轉貼李怡貞臉書圖卡揪錯兼推銷　陳沂挨告求償7億印尼盾一審出爐

▲▼律師李怡貞（黑長髮）告網紅陳沂侵害著作權，附帶民事求償7億印尼盾，陳沂狠酸省裁判費，自認「改錯字錯了嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅陳沂（中）轉貼律師李怡貞臉書圖卡抓錯字兼推銷代言產品，挨告涉犯《著作權法》並附帶求償7億印尼盾。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂2023年轉貼律師李怡貞1張臉書虛擬頭像圖卡抓錯字，順勢推銷自己代言的葉黃素產品，李告陳侵害原創作品、涉犯《著作權法》，並附帶求償7億印尼盾、折合台幣130萬元，陳主張截圖揪錯為合理使用，台北地院審結，今（16日）判決依照著作權法判罰金台幣2千元，另外需賠償台幣一萬兩千元，約664萬4753印尼盾，可上訴。

陳沂和李怡貞先前常PO文隔空鬥嘴，2023年5月28日，李在自己粉專「女人大律師」發表1張自製圖卡，寫著「然『候』就算四八兩（按：指陳沂）這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子虛擬頭像。

陳沂轉貼這張圖卡，揪出然「候」應為然「後」，虧李怡貞需要吃葉黃素保養，陳順勢推銷自己代言的葉黃素產品，因此被李控告侵害著作權。

▲▼律師李怡貞（黑長髮）告網紅陳沂侵害著作權，附帶民事求償7億印尼盾，陳沂狠酸省裁判費，自認「改錯字錯了嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

▲律師李怡貞（中）請求法官重判陳沂，喊話陳沂「自己好好反省」。（圖／記者黃哲民攝）

檢方認為這張圖卡透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，運用個人精神力創作，應受保護，起訴陳沂涉犯《著作權法》公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌。

陳沂出庭不認罪，堅稱這張圖卡以臉書AI功能一鍵生成虛擬頭像，著作權屬於臉書公司，只要使用臉書這項生成功能，網路上一堆一模一樣的虛擬頭像，連本件圖卡錯字「候」上方1隻鳥的圖案，位置也相同，李怡貞無權提告。

陳沂並主張轉貼圖卡抓錯字，屬於合理使用，業配文也是她自己寫的，至於「陳沂很像宋慧喬」這句話早就被媒體報導過、不是李怡貞原創，李更自承寫廢文，而「廢文是沒有著作權的」。陳沂強調若揪錯字被判有罪須賠償，將會天下大亂，她要「捍衛所有人言論自由！」

李怡貞宣稱本件圖卡故意寫錯字，並在錯字上面添加1隻鳥的圖案，代表她說陳沂很像宋慧喬、其實是一句反諷，卻被陳沂說成用字不專精，讓大眾誤解她的律師專業、害她名譽遭貶損，李強調「陳沂不是我的國小老師，我也沒授權她改錯字！」

李怡貞請求法官審酌陳沂態度不佳、惡性重大，應從重量刑，李並附帶求償7億印尼盾、折合台幣130萬元。李開完庭受訪稱陳沂各種砲轟行徑，很像1位親自砲轟各國漁船的印尼女性長官，所以用印尼盾計算索賠，希望陳「自己好好反省」。

陳沂受訪狂虧李怡貞放話告她求償7個億，卻用附帶民事求償免繳裁判費、還用印尼盾計算，陳揶揄「我好震驚喔！原來這年頭改錯字會被告耶！」但為避免李這麼知名的公眾人物帶頭寫錯字、會降低國民整體語文素質，「我代替妳的國小老師管教妳！」

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