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美和科技大學ROTC入伍生赴陸軍官校　師長率團隊慰問打氣送暖

▲美和科技大學ROTC入伍生赴陸軍官校，師長率團隊送暖。（圖／美和科大提供）

▲美和科技大學ROTC入伍生赴陸軍官校，師長率團隊送暖。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東美和科技大學ROTC教育中心於7月13日前往陸軍官校舉辦「三軍九校入伍生慰問懇親會」，由副校長鍾紹熙、張耘方率領師長與學長姐組成應援團，帶來滿滿祝福與點心、蛋糕、象徵平安的蘋果，為ROTC新兵學生加油打氣。活動傳遞學校對投身軍旅學子的關懷與期許，場面溫馨。

▲美和科技大學ROTC入伍生赴陸軍官校，師長率團隊送暖。（圖／美和科大提供）

▲美和科技大學ROTC入伍生赴陸軍官校，師長率團隊送暖。（圖／美和科大提供）

美和科技大學ROTC教育中心7月13日特別前往陸軍官校舉辦「三軍九校入伍生慰問懇親會」；為剛踏上軍旅之路的ROTC學生加油打氣，展現學校對同學們選擇一條與眾不同的學習歷程的高度肯定。副校長鍾紹熙在致詞中勉勵同學，選擇投身軍旅，意味著更多挑戰與磨練，但也將迎來人生的重大蛻變與收穫。願大家秉持「取之於國家，回饋於人民」的精神，未來學有所成，為國家社會貢獻所長。

美和科技大學慰問團隊師長們特地準備餅乾、巧克力、炸雞、薯條與飲料等點心，公務無法前行的校長更交代ROTC教育中心特製蛋糕，為7、8月的壽星學生慶生，讓大家在緊湊的訓練生活中感受到家的溫暖，並送上每人一顆意涵「平安」諧音的「蘋果」，代表對入伍生最真摯的祝福—平安順利完成訓練，現場氣氛溫馨感人。此外ROTC教育中心主任黃其彥特別帶來象徵祝福的「花蓮大西瓜」與「金鑽鳳梨」，寓意「苦盡甘來、旺旺來」，希望學生順利完成訓練、無障礙前行。
活動中，國軍南部地區人才招募中心主任劉玉欽上校亦到場支持，並致贈「乖乖」及飲料，象徵「乖乖完成訓練」，為ROTC同學送上最誠摯的祝福。

美和科大表示，這次慰問活動不僅傳遞了來自學校的關愛與鼓勵，也象徵美和科技大學師長們對ROTC學生所抱持的高度期許。願這群肩負國防使命的青年學子，在軍旅道路上堅定前行，成為國家堅實的棟樑、社會的中流砥柱。

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