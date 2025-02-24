5所新幼兒園啟用　台南公立及非營利幼兒園新生入園3月4日開跑

▲台南市5所新建幼兒園將啟用，教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支持家庭育兒、提升公幼品質，台南市努力擴充公幼2歲專班量能，今年更有5所新建幼兒園將於8月1日啟用，教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。

黃偉哲市長表示，為符應家長需求，持續擴充公幼2歲專班，除新建園增設，亦協助園所新增或轉型為2歲專班，今年共新增18班272名2歲專班名額，並持續提升公共化幼兒園量能及品質，今年有3所新建幼兒園包含南區的喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼；另外還有2所新設的歸仁區沙崙國高中附幼以及安平鴻仁非營利幼兒園，園舍新穎，提供幼兒安全、舒適的成長環境，且台南於2024年度再度有公幼獲得教育部教學卓越獎金質獎，台南公幼教保服務優質水準有目共睹。

教育局長鄭新輝表示，在黃偉哲市長的支持下，將會持續提供公幼延長照顧服務到下午6點、一人即開班等政策，再加上已爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2千元，目前已經有109所公幼獲得延長照顧加置人力，未來還會鼓勵更多園所提出申請，讓雙薪家庭不用擔心寒暑假及課後無人照顧。另外自2024年9月起提高餐點費補助，全面提升幼兒園的用餐品質，保障幼兒均衡飲食，並推廣幼兒飲食營養教育，讓幼兒不但吃得均衡還能建立良好飲食習慣。

教育局表示，114學年度公立及非營利幼兒園可招生名額將於2月24日公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為2019年9月2日至2023年9月1日）；援例採二次登記(各園現場登記)(第一次招生不足時辦理第二次登記)，第一次登記時間為2025年3月4日、第二次登記時間2025年3月12日；抽籤時間為第一次抽籤2025年3月6日上午9時起、第二次抽籤2025年3月14日上午9時起，請依各園招生簡章訂定期程，亦請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

教育局補充表示，欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至台南市「公共化幼兒園招生資訊網」（https://kid.tn.edu.tw/kidsall/）查詢，也可至該網站觀看抽籤直播，抽籤後即可查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，招生作業公平、公正、公開。

教育局也提醒，家長收看抽籤直播當日如信號中斷，有可能是所在地網路頻寬收訊問題造成，抽籤過程會全程錄影，並供事後檢視，請家長放心。