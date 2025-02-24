　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

5所新幼兒園啟用　台南公立及非營利幼兒園新生入園3月4日開跑

▲台南市教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市5所新建幼兒園將啟用，教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支持家庭育兒、提升公幼品質，台南市努力擴充公幼2歲專班量能，今年更有5所新建幼兒園將於8月1日啟用，教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。

▲台南市教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，為符應家長需求，持續擴充公幼2歲專班，除新建園增設，亦協助園所新增或轉型為2歲專班，今年共新增18班272名2歲專班名額，並持續提升公共化幼兒園量能及品質，今年有3所新建幼兒園包含南區的喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼；另外還有2所新設的歸仁區沙崙國高中附幼以及安平鴻仁非營利幼兒園，園舍新穎，提供幼兒安全、舒適的成長環境，且台南於2024年度再度有公幼獲得教育部教學卓越獎金質獎，台南公幼教保服務優質水準有目共睹。

▲台南市教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，在黃偉哲市長的支持下，將會持續提供公幼延長照顧服務到下午6點、一人即開班等政策，再加上已爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2千元，目前已經有109所公幼獲得延長照顧加置人力，未來還會鼓勵更多園所提出申請，讓雙薪家庭不用擔心寒暑假及課後無人照顧。另外自2024年9月起提高餐點費補助，全面提升幼兒園的用餐品質，保障幼兒均衡飲食，並推廣幼兒飲食營養教育，讓幼兒不但吃得均衡還能建立良好飲食習慣。

教育局表示，114學年度公立及非營利幼兒園可招生名額將於2月24日公告。招生對象為學齡滿2歲至入國小前之幼兒（出生期間為2019年9月2日至2023年9月1日）；援例採二次登記(各園現場登記)(第一次招生不足時辦理第二次登記)，第一次登記時間為2025年3月4日、第二次登記時間2025年3月12日；抽籤時間為第一次抽籤2025年3月6日上午9時起、第二次抽籤2025年3月14日上午9時起，請依各園招生簡章訂定期程，亦請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

▲台南市教育局提醒，今年新生入園登記作業將於3月4日辦理，各校簡章已公告於台南市公共化幼兒園招生資訊網，請家長踴躍報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局補充表示，欲了解報名流程、各園可招生名額及簡章可至台南市「公共化幼兒園招生資訊網」（https://kid.tn.edu.tw/kidsall/）查詢，也可至該網站觀看抽籤直播，抽籤後即可查詢錄取結果，不必到現場等候，錄取結果也提供家長線上即時查詢服務，招生作業公平、公正、公開。

教育局也提醒，家長收看抽籤直播當日如信號中斷，有可能是所在地網路頻寬收訊問題造成，抽籤過程會全程錄影，並供事後檢視，請家長放心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
威力彩中20億有多難？「1程式」爆紅超勸世　大票人苦笑：我醒
快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞
快訊／習近平、普丁通話內容曝光！
李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光
強烈冷氣團達標！最凍「跌破10度」　下波甩雨時間出爐
威力彩飆20億！「4生肖」財神眷顧　命理師曝中獎絕招
WBCQ附加賽復仇拚晉級　專家揭對戰西班牙最佳投手組合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

饒慶鈴率團出訪帛琉　積極推動南島文化國際交流

台東空氣品質全國第一　連續11年保持最優紀錄

2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽　台東學子勇奪多獎項

蔡宗豪籲加速推動綠線捷運　確保施工品質與台南市民權益

台東大武警結合部落教會　宣導交通安全與防詐騙

5所新幼兒園啟用　台南公立及非營利幼兒園新生入園3月4日開跑

台東成功檢警座談會　強化查賄制暴維護選舉公正

台東3歲男童夜間逛大街　警協助平安返家

串連四鄉五島！馬祖「藍調時光活動」週六登場　亮點好康大公開

中藥選購有門道　桃園衛生局籲請遵循五大原則

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

上廁所不用貓砂！橘貓直接上馬桶解放...舒服完不忘轉頭：幫偶沖水～

#台中 居民排一列「等著倒垃圾」網讚爆：超級有素質

跟爸爸練習排球瞄一個太準！把女兒手機擊落XD

饒慶鈴率團出訪帛琉　積極推動南島文化國際交流

台東空氣品質全國第一　連續11年保持最優紀錄

2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽　台東學子勇奪多獎項

蔡宗豪籲加速推動綠線捷運　確保施工品質與台南市民權益

台東大武警結合部落教會　宣導交通安全與防詐騙

5所新幼兒園啟用　台南公立及非營利幼兒園新生入園3月4日開跑

台東成功檢警座談會　強化查賄制暴維護選舉公正

台東3歲男童夜間逛大街　警協助平安返家

串連四鄉五島！馬祖「藍調時光活動」週六登場　亮點好康大公開

中藥選購有門道　桃園衛生局籲請遵循五大原則

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

西門町驚傳銀樓搶案！24歲男劫走金項鍊　大叔一路追趕助警抓匪

霸總愛上職場菜鳥！BL劇男星獻出「第一次床戲」　拍到喊卡還在哭

饒慶鈴率團出訪帛琉　積極推動南島文化國際交流

竹科人曝上班實景「自家車庫先塞20分」　在地：外圍買房者漸多

全美房貸利率降！　再融資申請量衝4個月新高

他繞台灣半圈到台南幫修繕　玉井阿嬤感動哭了：震後住得怕怕的

蘇一峰譙急診塞床是業力爆發　開轟林靜儀「次長當到跟側翼一樣」

快訊／陸軍遙控靶墜毀台南市區　民宅屋頂採光罩被砸出大洞

安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

地方熱門新聞

海軍官校爆群聚感染！151人拉肚子

2025台灣燈會閉幕　張善政：逾2000萬人次賞燈

台日外交秘密武器 蘇俊賓手繪候鳥杯墊

林聰明沙鍋魚頭二代店推鍋品　大雅路美食商圈吃的到

埔里鎮寶大飯店舉辦「藝起共眠 共鳴自然」美展

世展會「籃海計畫」

竹山鎮公所啟動《續修竹山鎮志》編纂

國民黨台南市新春團拜朱立倫、謝龍介團結為民打拼

日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

花蓮植樹月啟動　19場逾萬株樹苗憑發票兌換

南消三大隊碁富食品台南廠自衛消防編組及踏勘

台南學甲區汽機車車禍女子3人受傷送醫

7年級女生斜槓經營咖啡工作室開心分享開創副業歷程

長照服務2.0提供交通接送　長者多利用

更多熱門

相關新聞

大師光環助陣　南台灣6大國際指標住宅案曝光

大師光環助陣　南台灣6大國際指標住宅案曝光

過去常常有人說南台灣建築沒有特色，加上房價高漲，連已購客都覺得設計規劃低於期待，開始有建商找來國際建築團隊合作，接下來南台灣國際級建築新作，至少有6棟將陸續亮相，專家表示，「大師光環」提升建築物獨特性和市場價值，房價通常可略高於市場行情。

台南學甲區汽機車車禍女子3人受傷送醫

台南學甲區汽機車車禍女子3人受傷送醫

台南文化中心立體停車場正式啟用

台南文化中心立體停車場正式啟用

台南藝術博覽會南國藝境再掀美學新浪潮

台南藝術博覽會南國藝境再掀美學新浪潮

日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

日本山口知事的私房台南跑步地圖再添新景點

關鍵字：

台南幼兒園新生入園

讀者迴響

熱門新聞

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！

中華隊0：6遭對手完封　林佳緯下場怒摔手套嚇到球迷

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

快訊／國道今晨事故　成立應變小組

威力彩今晚飆20億　「4星座、4生肖、15姓氏」財運超旺

澤倫斯基：我願意放棄總統職位換取和平

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！

高雄病患「一路北上」找ICU床位！最終敗血症亡

即／台中勤美誠品驚傳墜樓！男子當場死亡

4縣市低溫特報！冷氣團南下跌破10度

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！

更多

最夯影音

更多

妻連問2陷阱題　直男老公抓訣竅機智回答過關XD

陳美鳳骨裂「4猛男當轎子」　康康:跳到我都有反應XD

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

【超級大E狗】聖伯納犬讓路人摸好摸滿XD

#盧秀燕 現身柯父靈堂捻香弔唁　「保佑柯家大小平安」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面