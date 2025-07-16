吐噶喇群島狂震2069次！20名居民喊「要回家」　拚今晚搭船返惡石島

▲惡石島居民希望搭乘渡輪，從鹿兒島市重返家園。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣外海吐噶喇群島從6月底至今，便發生超過2000次有感1級地震，且震度不斷增強，因此十島村村長決定讓居民搭乘渡輪，撤離至鹿兒島市的飯店避難。不過，地震卻從未停歇，直到今（16）日下午仍有震度3地震。因此，部分居民希望能夠搭乘渡輪，回到家園所在的惡石島與小寶島。

根據《日本放送協會》、《南日本新聞》，自從吐噶喇群島頻繁發生地震後，十島村從本月4日開始分批執行撤離作業，截至13日為止，撤離惡石島50人、小寶島15人，合計共65名居民搭乘渡輪前往鹿兒島市的港口，預計在市區停留一周，只要連續5天以上不再發生震度4以上的地震，就能讓希望重返家園的搭乘渡輪回家。

不過，吐噶喇群島卻一再頻繁發生地震，昨（15）日發生30次地震，震度4為1次、震度2為8次，直到16日仍發生至少震度3地震，始終無法符合重返惡石島、小寶島的條件，渡輪開航時間也一再延期，最後惡石島約20名居民才終於表態，期盼能夠早日回家，表示希望最快能搭上16日晚間從鹿兒島市出發的渡輪。

對此，十島村預計16日統計希望重返惡石島與小寶島的人數，並表示村方並未向居民施壓或做出任何限制。十島村表示，截至15日為止，惡石島上仍約有19名居民、小寶島則有42名居民滯留。十島村承諾，將依照居民的意願，全面負擔居民返回惡石島與小寶島的交通費用。

據悉，吐噶喇群島近海地震活動頻繁，從6月21日到7月15日下午4時，已經發生超過2069次的震度1以上有感地震。