「雲林萬寶龍」催生　第9千名龍寶寶麥寮鄉誕生

▲雲林喜迎第9000位「萬寶龍」新生兒。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應少子化趨勢，雲林縣政府祭出「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍」計畫，第9000名龍寶寶已於麥寮鄉幸福誕生。雲林縣長張麗善在議員吳蕙蘭、林深、麥豐村長吳子瑋、縣府社會處長林文志等陪同下，前往麥寮鄉麥豐村新生兒家中獻上祝福。

張麗善表示，雲林縣在2023年時新生兒創歷年新低，為因應少子化情形，雲林縣政府於2024年龍年及2025年小龍年推出「兩年六億催生增產-雲林萬寶龍」計畫，先前在2024年10月新生兒已提前達到1年5000名目標。縣府團隊特地前往第9000位龍寶寶家中，除致贈全套金鎖片禮盒、寶寶服裝及雲林本產雞精禮盒、品格教育套書，祝福麥寮小美人健康成長，也感謝父母的辛勞及對縣府政策支持。

張麗善指出，雲林縣啟動萬寶龍計畫以來，到目前為止已為雲林縣催生出9300多位新生兒，很高興能看到雲林縣人口持續增加，依此情形，2年增加1萬人目標應可順利達到，為少子化的現代增添更多生力軍。為鼓勵生育，除祭出「萬寶龍計畫」友善育兒政策外，因應新生兒人數攀升，亦積極打造友善育兒環境，透過全縣育兒量能盤整，增加幼幼班、各鄉鎮市托嬰中心外，培養並媒合領有證照優質保母，讓家長能夠安心托育。

為打造友善育兒環境，提供0-2歲親職活動、育兒指導服務，補助0-2歲育兒津貼及準公共化托育補助，並積極建設友善育兒場域，設置6間親子館提供完善的親子共遊共學空間與相關育兒資源服務、設置7所公共托育空間收托2歲以下幼兒。

創設出小規模、在地化、兼具公開透明、近便性的微型機構照顧模式，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的托育照顧環境，使幼兒獲致更優質服務，也降低育兒家庭的經濟負擔。希望雲林縣在出生率提升下，更擴展托育優質環境，一路培養更多的人才，為地方經濟產業發展、為國家強盛目標而努力。

縣府社會處說明，兩年六億催生增產-雲林萬寶龍計畫，只要在生產前父或母一方設籍雲林滿八個月，即可享有「333」的三大好禮。生育津貼加碼，前三胎提升補助至3萬元，第四胎起每胎更提高補助至10萬元。龍年報喜專案，大小龍年生產再加碼3萬元。只要在2024、2025大小龍年生產者，除原有生育津貼3萬元，另外再加碼3萬元，也就是前3胎即可獲得生育補助6萬元、第4胎起可獲得生育補助13萬元。

另考量現代女性可能因為工作或其他因素導致晚婚晚孕，故提升25至40歲育齡女性凍卵補助至3萬元整。新生兒紙尿布迎接雲林萬寶龍的部分，每個寶寶出生時，親朋好友都會致贈生產禮，其中尿布應該是所有寶寶都會使用到最實用的好禮，因此致贈每位新生寶寶3大包尿布，在寶寶出生登記時，就可同步領取。三大生孕好禮方案補助到2025年12月31日止。

▲雲張麗善在議員吳蕙蘭、林深、麥豐村長吳子瑋、縣府社會處長林文志等陪同下，前往麥寮鄉麥豐村新生兒家中獻上祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）