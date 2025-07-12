全國漁會推水產展售　三大休息站吃鰻魚、補元氣

▲中華民國全國漁會今日主辦「海派台61 土用丑日—魚你共享元氣鰻鰻」展售記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

中華民國全國漁會今（12）日主辦「海派台61土用丑日—魚你共享元氣鰻鰻」展售記者會，促銷最當季鰻魚、虱目魚等優質水產品。雲林縣長張麗善應邀參加，她表示，全國漁會、漁業署、公路局合作，於台61線幸福公路休息站辦理優質水產促銷，購物滿額還提供店到店免運費優惠，歡迎全國民眾為自己補元氣。

展售會安排縣長張麗善、漁業署副署長陳建佑及全國漁會總幹事林啟滄製作元氣米漢堡、虱在青春凍齡飲等料理，開箱各區漁會優質水產、伴手禮。雲林區漁會總幹事林傳育介紹鰻魚、虱目魚、烏魚子、文蛤、牡蠣等雲林優質水產品。

張麗善縣長指出，全國漁會總幹事林啟滄帶領各縣市漁會，將最優質的水產品、漁產品集結在台61線雲林口湖休息站、新竹新豐休息站、台中大安休息站舉辦促銷。民眾可以在這個假期到這三個休息站選購，除可以直接帶回家外，只要水產品購滿1200元，或伴手禮買超過600元可以享受店到店免運費優惠。

張麗善表示，雲林縣鰻魚養殖面積約82公頃，放養量將近1800萬尾，占比超全國超過4成，其中又以口湖鄉鰻魚養殖面積及產量為全國第一。鰻魚富含高蛋白、維生素A、B群及多種礦物質，一直被視為炎夏補氣首選，日本有所謂「土用丑日」吃鰻魚補夏季進補的傳統，所以現在正是吃鰻魚最棒的季節。

全國漁會總幹事林啟滄表示，台61線是民眾吹海風、看海景、吃海鮮最漂亮的一條公路。尤其在丹娜絲颱風過後，其對農漁業帶來不小的災害，全國產地的漁民與漁業都在努力復建中，請民眾用實際的行動到產地，或各販售據點購買優質水產與漁產品，支持漁業。

▲中華民國全國漁會今日主辦「海派台61 土用丑日—魚你共享元氣鰻鰻」展售記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）