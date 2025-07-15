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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

漢光首全封萬板大橋！雲豹甲車在台北市開火　攻擊型無人機也上陣

▲憲兵指揮部15日凌晨首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲憲兵指揮部15日凌晨首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

漢光41號演習實兵演練今（15日）第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，首度「全線封鎖」聯通台北市萬華區與新北市板橋區的萬板大橋，並設置4道阻絕設施，模擬敵軍自新北端攻入；此次演練，除導入HESCO防禦工事作為阻絕設施外，也運用攻擊型無人機來實施攻擊。

今年度漢光實兵演練自9日起至18日止，根據國軍規劃分為三階段，其中14日起至18日為第三階段，演練科目包括模擬敵軍執行「島上作戰」、「縱深作戰」、「鞏固階段」，而國軍以「濱海打擊」、「縱深防禦暨持久作戰」因應。

▲憲兵導入HESCO防禦工事作為阻絕設施。（圖／記者蘇晏男攝）

▲憲兵導入HESCO防禦工事作為阻絕設施。（圖／記者蘇晏男攝）

有別於過往局部封鎖萬板大橋，憲兵指揮部15日凌晨執行「全線封鎖」；根據規劃，萬板大橋全長690公尺，總共設置4道阻絕陣地，每道陣地約120公尺且設置8項阻絕設施，包括鐵拒馬、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、戰防雷、紐澤西護欄、阻絕尾車、都市型隨時可利用的大型車輛，此次為公車，以及美製新式裝備「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事）。

根據軍方想定，是模擬敵軍自新北端到台北端的攻擊，當敵進入第3道阻絕陣地時，我方除運用120迫砲外，也運用攻擊型無人機來實施攻擊，軍方表示，這是比較特別的地方。

▲憲兵執行狙打指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

▲憲兵以拘打配合方式及綿密火網模擬殲敵。（圖／記者呂佳賢攝）

接著，當敵軍進入第4道阻絕設施，憲兵運用布置在大里高中、環南市場與家禽批發市場上方的火網陣地，配合自西藏路往萬板大橋、約一整個排的雲豹甲車打擊部隊，以「拘束與打擊」相互配合方式及綿密火網，殲敵於該區。另外，演練全程，我方都會用監偵型無人機，把整段橋面狀況，透過影像讓觀測所掌握狀況。

憲兵指揮部表示，這次演練是依敵犯台可能行動，守備部隊運用台北市河道、橋梁及城鎮等地障，結合阻絕及兵、火力等手段，構築多層次防禦縱深，完成拘打配合，達遲滯、阻殲進犯之敵目的。

「此次演練主要依作戰進程發展。」憲兵指揮部說，快速部署阻絕設施及建立堅固據點群，藉輔助與臨機狀況建構擬真戰場景況，使官兵累積經驗，強化整體作戰效能。

▼國軍出動雲豹甲車打擊部隊模擬殲敵。（圖／記者呂佳賢攝）

▼國軍出動雲豹漢光41號演習實兵演練今（15日）第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

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