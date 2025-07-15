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漢光演習金防部火炮齊發　罕見夜間射擊畫面超震撼

記者柯沛辰／綜合報導

漢光41號實兵操演進入第六天，陸軍金門防衛指揮部各部隊及大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼、后嶼9大離島守備隊，14日夜間運用建制武器，並動用戰、甲車及各式火砲，實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊，編織火網阻殲進犯之敵，以磨練夜間作戰能力。

金防部表示，本次實彈射擊演練，秉持實戰化訓練要求，採實兵、實地、實時、實裝、實彈方式實施，從實戰角度發布輔助及臨機狀況，驗證防區部隊執行聯合灘岸火殲，以及9大離島獨立作戰之能力。

金防部指出，此次模擬敵登陸作戰，分別於防區各陣地，採異地同時，依序實施「策應作戰」、「野戰防空」、「灘岸火殲」等課目，並與9大離島共同執行「防護射擊」、「灘岸殲敵」課目，以驗證各部隊指揮程序與指管通聯機制。

▲▼漢光演習金防部火炮齊發　夜間射擊畫面超震撼。（圖／記者林名揚翻攝）

▲漢光演習金防部火炮齊發，夜間射擊畫面超震撼。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金防部表示，本次實彈射擊運用建制武器，戰、甲車及各式火砲，包括240公厘榴彈砲、105榴彈砲、120迫擊砲、20機砲等各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。烈嶼守備大隊並以M41D戰車執行「梯次射擊」，發揮連續火力打擊效能。

金防部強調，「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓。」面對敵情威脅，防區各部隊持續戮力戰備訓練，並以此激發官兵榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰之信心，矢志捍衛國家安全，確保百姓安全福祉。

▲▼漢光演習金防部火炮齊發　夜間射擊畫面超震撼。（圖／記者林名揚翻攝）

 
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