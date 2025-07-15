憲兵搭北捷「地下移防」　雲豹甲車午夜現身萬華「槍聲大作」

軍武中心／台北報導

漢光41號演習實兵演練今（15日）第7天，憲兵指揮部凌晨執行「橋梁守備及據點群作戰」實戰化訓練，首度「全線封鎖」聯通台北市萬華區與新北市板橋區的萬板大橋，並設置4道阻絕設施，模擬敵軍自新北端攻入；為了快速運兵，也首度運用捷運線路，在市區內進行地下機動，趕赴萬華目標區接敵。

▲憲兵指揮部首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

今年度漢光實兵演練自9日起至18日止，根據國軍規劃分為三階段，其中14日起至18日為第三階段，演練科目包括模擬敵軍執行「島上作戰」、「縱深作戰」、「鞏固階段」，而國軍以「濱海打擊」、「縱深防禦暨持久作戰」因應。

▲憲兵指揮部首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／記者呂佳賢攝）

有別於過往局部封鎖萬板大橋，憲兵指揮部15日凌晨執行「全線封鎖」；根據規劃，萬板大橋全長690公尺，總共設置4道阻絕陣地，每道陣地約120公尺且設置8項阻絕設施，包括鐵拒馬、鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網、戰防雷、紐澤西護欄、阻絕尾車、都市型隨時可利用的大型車輛，此次為公車，以及美製新式裝備「HESCO bastion」（艾斯科防禦工事），此款防爆牆可以抵禦各種輕兵器、迫砲和火砲破片，甚至能抗級重型車輛的衝撞。

憲兵指揮部表示，今日凌晨執行 「橋梁守備及據點群作戰」實戰化演練，依據敵軍犯台可能行動，守備部隊運用河道、橋梁及城鎮等地障，結合阻絕設施及兵、火力等手段，構築多層次防禦縱深，完成拘打配合，達到遲滯、阻殲進犯之敵目的。

▲憲兵指揮部首度「全線封鎖」萬板大橋。（圖／軍聞社提供）

由於這次演練是貼近實戰，所以萬華環南市場一帶，今天凌晨也槍聲大作，雲豹甲車上的30鏈砲也在陣地埋伏，並首度在北市內以空包彈開火，畫面相當少見。

為了防衛中樞， 憲兵202指揮部14日凌晨也在台北市區預先演練「地下移防」，台北捷運公司在收班後，北捷深夜收班後重新開啟善導寺與龍山寺站，官兵在南港一帶運用堆高機等機具搬運物資；負責戍守中樞的憲兵指揮部官兵，則自善導寺站搭乘專車移動到龍山寺後就戰術位置，並在萬華街頭演練城鎮戰，而官兵使用的武器包括T91步槍、紅隼火箭彈、FIM-92肩射型（人攜式）刺針防空飛彈等。