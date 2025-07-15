Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

▲momo購物網統計站上Switch 2預購破萬台。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著任天堂全新主機Switch 2正式開賣，加上第七屆國際電玩電競產業展即將登場，今年暑假電玩熱潮提前引爆，三大電商平台同步啟動火力搶市，東森購物網ETMall主打「3C優惠全開」，momo購物網線上電玩展全面開跑，PChome 24h購物則推出電競品類專屬回饋，不論是首度入坑、經典補貨，或是升級裝備，都能趁這波檔期一次買齊、搶先開玩。

搶攻電玩電競展與宅家娛樂商機，東森購物網ETMall即日起推出「3C優惠全開」活動，集結任天堂人氣主機、ASUS華碩、MSI微星等多款品牌電競筆電，以及旗艦級降噪耳機、影音設備等周邊配件，主打限時特惠與多重回饋，活動期間，會員下單除享商品特價外，7月15日至16日品類日再加碼3%樂透金回饋，滿額登記還可抽Dyson家電。

其中，話題新品Switch 2一開放預購即引發熱潮，東森購物觀察，站上首波預購量較上一代成長約5倍，同步帶動《馬力歐賽車世界》、《咚奇剛 蕉力全開》等遊戲銷售明顯攀升，消費者換機與入手新作的需求強勁。平台看好將掀起一波搶購潮，提醒有意購買的玩家把握第二批預購時機，商品預計於7月底陸續出貨，提早到貨，提早寄出。

▲東森購物網ETMall主打「3C優惠全開」。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網也觀察到，站上電玩娛樂品類銷售年增暴衝5倍，顯示今年暑假電玩市場火力全開。看準這波娛樂採購潮，平台集結超過5,300款主機、遊戲與周邊配件，線上電玩展限時開跑，尤其上週Switch 2正式開賣以來，累計銷量已突破萬台，穩坐今年最搶手的3C娛樂新品之一。

Switch 2上市後，也進一步推升周邊商品買氣。根據momo銷售觀察，6月Switch主機、熱門遊戲與周邊配件整體組合銷售年成長率飆破10倍，高功能性與耐用設計的升級配件最受玩家青睞，掀起明顯「配件加購潮」。目前站上熱賣商品包含擁有256G大容量、能加快遊戲存取速度的SanDisk Switch 2專用記憶卡，以及強調握感與操作精準度的任天堂原廠黑灰色Pro控制器；支援多人同樂的Joy-con 2控制器也銷況暢旺，主機專用的良值透明PC保護殼則以人體工學設計與防刮實用性兼具，成為許多玩家一併入手的熱門選項。

▲電商平台業者瞄準電競賽事熱推電競優惠。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物則鎖定電競世界盃賽事與暑假消費動能，祭出「暑期瘋電競」7重好康優惠，並將於7月31日舉辦「電競品類日」，集結AI電競筆電與桌機、電競手機、掌機及各式周邊配件，提供玩家升級裝備選購。此外，微軟作業系統Windows 10將於10月14日停止支援，平台提醒消費者可趁現在汰舊換新。

隨著NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡陸續上市，PChome觀察，6月「RTX 50系列顯卡」關鍵字搜尋量突破7萬次，搭載RTX 5070 Ti顯卡的電競桌機「ROG G700」搜尋量同樣飆破7萬次，成為6月熱搜冠軍。不僅桌機買氣火熱，電競筆電更是玩家新寵，6月銷量較上月大幅成長逾3成。

其中，MSI、GIGABYTE兩大電競品牌業績皆有雙位數月成長，熱銷前三名機種依序為「ROG TUF Gaming A15 15.6吋電競筆電（RTX 4060）」、「ROG TUF Gaming F16 16吋電競筆電（RTX 5060）」與「MSI Sword 17 HX 17吋電競筆電（RTX 4060）」，顯見大螢幕尺寸、以及記憶體與儲存容量達16GB/ 512GB以上的機種已成為選購主流。