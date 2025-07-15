　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

momo購物網線上電玩展（圖／momo提供）

▲momo購物網統計站上Switch 2預購破萬台。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著任天堂全新主機Switch 2正式開賣，加上第七屆國際電玩電競產業展即將登場，今年暑假電玩熱潮提前引爆，三大電商平台同步啟動火力搶市，東森購物網ETMall主打「3C優惠全開」，momo購物網線上電玩展全面開跑，PChome 24h購物則推出電競品類專屬回饋，不論是首度入坑、經典補貨，或是升級裝備，都能趁這波檔期一次買齊、搶先開玩。

搶攻電玩電競展與宅家娛樂商機，東森購物網ETMall即日起推出「3C優惠全開」活動，集結任天堂人氣主機、ASUS華碩、MSI微星等多款品牌電競筆電，以及旗艦級降噪耳機、影音設備等周邊配件，主打限時特惠與多重回饋，活動期間，會員下單除享商品特價外，7月15日至16日品類日再加碼3%樂透金回饋，滿額登記還可抽Dyson家電。

其中，話題新品Switch 2一開放預購即引發熱潮，東森購物觀察，站上首波預購量較上一代成長約5倍，同步帶動《馬力歐賽車世界》、《咚奇剛 蕉力全開》等遊戲銷售明顯攀升，消費者換機與入手新作的需求強勁。平台看好將掀起一波搶購潮，提醒有意購買的玩家把握第二批預購時機，商品預計於7月底陸續出貨，提早到貨，提早寄出。

東森購物網ETMall「3C優惠全開」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網ETMall主打「3C優惠全開」。（圖／翻攝自東森購物）

momo購物網也觀察到，站上電玩娛樂品類銷售年增暴衝5倍，顯示今年暑假電玩市場火力全開。看準這波娛樂採購潮，平台集結超過5,300款主機、遊戲與周邊配件，線上電玩展限時開跑，尤其上週Switch 2正式開賣以來，累計銷量已突破萬台，穩坐今年最搶手的3C娛樂新品之一。

Switch 2上市後，也進一步推升周邊商品買氣。根據momo銷售觀察，6月Switch主機、熱門遊戲與周邊配件整體組合銷售年成長率飆破10倍，高功能性與耐用設計的升級配件最受玩家青睞，掀起明顯「配件加購潮」。目前站上熱賣商品包含擁有256G大容量、能加快遊戲存取速度的SanDisk Switch 2專用記憶卡，以及強調握感與操作精準度的任天堂原廠黑灰色Pro控制器；支援多人同樂的Joy-con 2控制器也銷況暢旺，主機專用的良值透明PC保護殼則以人體工學設計與防刮實用性兼具，成為許多玩家一併入手的熱門選項。

PChome 24h購物祭出「暑期瘋電競」（圖／PChome 24h購物提供）

▲電商平台業者瞄準電競賽事熱推電競優惠。（圖／PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物則鎖定電競世界盃賽事與暑假消費動能，祭出「暑期瘋電競」7重好康優惠，並將於7月31日舉辦「電競品類日」，集結AI電競筆電與桌機、電競手機、掌機及各式周邊配件，提供玩家升級裝備選購。此外，微軟作業系統Windows 10將於10月14日停止支援，平台提醒消費者可趁現在汰舊換新。

隨著NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡陸續上市，PChome觀察，6月「RTX 50系列顯卡」關鍵字搜尋量突破7萬次，搭載RTX 5070 Ti顯卡的電競桌機「ROG G700」搜尋量同樣飆破7萬次，成為6月熱搜冠軍。不僅桌機買氣火熱，電競筆電更是玩家新寵，6月銷量較上月大幅成長逾3成。

其中，MSI、GIGABYTE兩大電競品牌業績皆有雙位數月成長，熱銷前三名機種依序為「ROG TUF Gaming A15 15.6吋電競筆電（RTX 4060）」、「ROG TUF Gaming F16 16吋電競筆電（RTX 5060）」與「MSI Sword 17 HX 17吋電競筆電（RTX 4060）」，顯見大螢幕尺寸、以及記憶體與儲存容量達16GB/ 512GB以上的機種已成為選購主流。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／罷免倒數！民進黨估「6+4」名單　兩地仍是激戰區
京華城案法官問「替代羈押可能性」　柯文哲說話了
卓榮泰稱普發1萬只能買遙控飛機、冰箱　網洗版轟：吹冷氣講幹話
大台北明防大雨！　熱帶低壓後天生成影響台灣
逼每天抽3管血！周台英未解聘　台師大：若教育部退回會重審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

必勝客應援明星賽優惠一次看　外帶買1送1、比薩下殺半價

Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

九族清涼嘉年華開打！濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假　千萬好禮週週抽把百萬賓士開回家

【廣編】SEALY席伊麗床墊進駐桃園機場！攜手環亞機場貴賓室打造全球首發「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

樂檸漢堡「珍奶堡」全門市限量開賣　夾了牛肉排、炸雞排

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　最長停送1小時

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【爸爸拍謝啦】騙爸做超搞剛壽桃蛋糕...原來是給女兒的XD

必勝客應援明星賽優惠一次看　外帶買1送1、比薩下殺半價

Switch 2預購破萬台掀熱潮！暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

九族清涼嘉年華開打！濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假　千萬好禮週週抽把百萬賓士開回家

【廣編】SEALY席伊麗床墊進駐桃園機場！攜手環亞機場貴賓室打造全球首發「SEALY LOUNGE席伊麗尊榮房」

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14走遍日常與跑道　跑出生活節奏感​

樂檸漢堡「珍奶堡」全門市限量開賣　夾了牛肉排、炸雞排

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　最長停送1小時

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

頭皮出油扁塌原來是挑錯洗髮精？　專家建議：應避開4種成分

宋晟睿全壘打大賽初體驗向林智勝看齊　阿坤幽默提醒別像他「掛蛋」

古力娜扎高中遭學姐霸凌「一路過就狠瞪」　認有陰影：好友只有3個

小樂穩交女友3年！　鬆口「結婚計劃」甜告白：她讓我成為更好的人

房市走冷品牌建商逆勢開案　靠鐵粉撐業績

指近5年在台不法中企已逾百家　國安局：會密注中共科技竊密挖角手法

2025點亮臨床創新！　成大醫院研討醫療數據變黃金打造智慧醫療新生態

首爾直擊／比心不如握拳！李敏鎬婉拒愛心　Nana零架子幫粉絲簽名

遭控冷血霸凌助理　葉元之千字文澄清：悲劇不應成政治攻防燃料

盜圖被抓包！　民眾黨備位立委盜用綠委勘災圖卡還塗改

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

消費熱門新聞

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務

麥當勞「杯蓋變紙封膜」挨批整人　業者：單一分店測試中

正德防火用新科技造全方位防護

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

麥當勞全新熔岩起司排堡7/16開賣

漢堡王雙套餐下殺65折　麥當勞6夯品買1送1

修杰楷也在穿的「軟實力」！​NB頂級緩震跑鞋1080v14跑出生活節奏感​

食安新規「禁外送員嚼口香糖」挨轟　工會：食藥署同意修法討論

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

九族濕身狂歡水戰＋精彩表演秀嗨翻暑假

台灣麥當勞4大夯品好吃秘密曝光

2大外送平台「防空演習期間」暫停服務　明起4天受影響

必勝客應援明星賽優惠一次看

暑假娛樂買氣夯　線上電玩展、3C優惠限時開跑

更多熱門

相關新聞

Switch 2 Pro控制器設計掀網論

Switch 2 Pro控制器設計掀網論

隨著Switch2 於全球各地開賣，任天堂可說是佔據了各家媒體版面，不僅Switch2成為玩家目前最喜愛的主機，連帶Switch2 Pro控制器也成大家討論焦點。然而對於科技維修專家卻表示，不太看好Switch2 Pro控制器的設計規格，只因拆解過程相當繁瑣，再加上機殼的電池處在控制器最深處，因此修理起來格外麻煩。

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

風波止血！三大電商恢復街口支付交易功能

風波止血！三大電商恢復街口支付交易功能

街口支付風暴擴大　三大電商停用支付功能

街口支付風暴擴大　三大電商停用支付功能

Switch 2黃牛開始賠本賣

Switch 2黃牛開始賠本賣

關鍵字：

電玩電競展Switch 2電競電商3C優惠

讀者迴響

熱門新聞

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

向佐出事了！　澳門賭博「借錢746萬沒還清」被賭場提告

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面