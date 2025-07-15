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友邦總統喊賴清德下月到訪！林佳龍人在巴拉圭　臉書發文憶1事

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，他也晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍正率團訪問我國南美洲友邦巴拉圭，當地時間14日在視察電動巴士先導計畫後，前往晉見巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。值得一提的是，貝尼亞在這場投資論壇中宣布，總統賴清德將於30日內訪問巴拉圭，不過總統府和外交部今（15日）均表示無相關說明、資訊，若有確定安排會適時對外說明。而林佳龍臉書貼文雖未提及出訪，但他也回憶過去陪時任副總統賴清德以總統特使身分出席貝尼亞就職典禮一事，並稱讚巴拉圭是真朋友，貝尼亞長期堅定支持台灣。

據外媒報導，台灣南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），是在一場投資論壇中宣布，賴清德將於30日內訪問巴拉圭；此外，也有報導表示，賴清德訪問中南美洲期間，依慣例規劃過境美國紐約及達拉斯。不過，總統府發言人郭雅慧今日表示，沒有相關說明，一如過去，如果有確定安排會適時向國人公布報告；外交部公眾會副執行長陳怡君也說，安排高層出訪一向是外交部重點工作，但目前沒有元首出訪的相關資訊，後續如果有確切安排，總統府會適時對外說明。

而人正在巴拉圭拜訪的外交部長林佳龍臉書發文雖未提及出訪一事，但他也回憶，自己2023年曾以總統府秘書長身分，陪同時任副總統賴清德以總統特使身分出席貝尼亞就職典禮，貝尼亞在致詞中第一個提及的國家就是台灣，充分展現兩國關係緊密友好。

林佳龍表示，此行訪巴特別視察4項重點合作項目，包括希望將打造為南美洲首屈一指高等學府的「台巴科技大學」、「台巴智慧科技園區」、「電動巴士與智慧運輸系統」，以及「醫療資訊管理效能提升計畫 2.0」，期盼透過這些項目，深化台巴雙邊合作，攜手提升人民福祉。此行特別率領台灣多位企業代表赴巴考察投資環境，並派遣 AI 科技產業考察團瞭解巴國發展 AI 潛力，台灣樂意分享成功經驗，與巴國攜手共創繁榮。

林佳龍說，雙邊會晤後，貝尼亞特別留下主持後續的投資招商說明會，並親自與台灣企業代表們合影，展現對台灣訪團的重視。貝尼亞致詞時強調，台灣與巴拉圭不僅共享價值理念，兩國在歷史與地理上亦有相似背景，相較周邊國家都較為弱勢，但也因艱難的環境而更加堅韌、更具競爭力，「守護台灣就是守護巴拉圭」。巴拉圭不僅是台灣的邦交國，也是南美區域經濟成長最快速的國家之一，巴國政府歡迎台灣企業前往投資，也將投注更多資源招商引資。

林佳龍最後誠摯感謝貝尼亞長期堅定支持台灣，他強調，台巴兩國雖然互為「對蹠點」，在地理上距離遙遠，卻是理念相近的「真朋友」，期待未來台巴持續深化實質合作與交流，攜手邁向共榮共好的未來。​

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼外交部長林佳龍人正在巴拉圭出訪，並晉見巴拉圭總統貝尼亞。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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