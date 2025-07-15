台中城鎮韌性演習登場！民眾配合疏導避難　七期周邊清空畫面曝

▲台中城鎮韌性演習登場，市警局全面動員，將市區重要幹道人車清空。（圖／第六警分局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中2025城鎮韌性演習今天（15日）下午1時30分至2時登場，由市長盧秀燕擔任指揮官，親自前往清水、沙鹿視察。此外，台中市警局也全面動員，針對市區重要幹道加強疏導，並引導市民進入建物避難，民眾相當配合，七期周邊難得出現淨空畫面，道路、重要建設空無一人，整體秩序良好順暢。

萬安演習今年起與民安演習結合，更名為「城鎮韌性演習」。盧秀燕說，雖為合併舉行，內容仍各有側重，萬安著重於防空避難演練，民安則聚焦於防災救難，此次演習不應僅視為單一任務，而是檢視並強化市府平時整備機制的良機，各局處除應熟悉應變模式與作業流程，也應明確指派副指揮官與備援人員，並建立完整的責任名冊，避免災時調度混亂。

▲本次演習由盧秀燕擔任指揮官。（圖／台中市政府提供）



台中市第六警分局指出，今天的演習台中警方全面動員，針對轄內市政路、文心路、台灣大道等重要幹道加強交通疏導，並依演習程序協助車輛就地停靠、大眾運輸工具暫停，並引導民眾迅速進入建物內避難，確保演練期間安全與秩序。

六分局說，演習期間本分局特別於人潮密集地點「台中國家歌劇院」前加派警力進駐，並協助現場參訪民眾依指示疏散至館內安全處所，模擬災難發生時之疏散動線與避難流程，檢視場域實際應變效率及民眾配合度，期能於真實災害發生時有效降低損害風險。

豐原警分局也與憲兵隊合作，在豐原外環道周邊（台3號、台13號）道路聯合執行狀況模擬演練及查緝勤務，透過軍警聯合狀況模擬演練，驗證各項整備與作為，強化區域聯防與情報交換機制，確保軍紀嚴整與社會安全，透過狀況模擬演練，提升社會整體防護韌性。

▲豐原警分局與憲兵隊合作。（圖／豐原警分局提供）



台中市都發局指出，目前台中市公、私有防空避難地下室共計10279處，可容納628萬6687人，足夠設籍人口286萬7641人防空疏散避難需求，台中市防空避難設施供需比達2.19倍，符合直轄市不低於設籍人口2倍的總量管制原則，台中市防空避難設施中容量大於500人的共有3467處，其中數量前三大區域分別為西屯區641處、南屯區480處及北屯區466處。