第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光

▲25歲健身教練「熾陽」在紅姐的影片中。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

大陸南京一名38歲焦姓男子，男扮女裝自稱「紅姐」，在網路誘騙1691名男子發生關係，還將過程偷拍並放上網販售。由於影片都沒馬賽克，使得許多受害人遭肉搜，其中一名25歲健身教練「熾陽」因為不斷收到私訊騷擾，坦承自己就是當事人，這也是全陸網第一個承認的網友，如今他也公開性病的檢驗結果。

熾陽之所以被發現是本人，是因為網友從一件印著公牛圖案的黑色上衣，循線比對長相、身材、黑框眼鏡、鞋子等特徵，與影片中的主角雷同。而他日前直接坦白自己就是「紅姐事件」的受害者，因為受不了大量的私訊騷擾及追問，事後也已報警處理，懇請不要再散播影片，「拜託，大家不要再傳了，求求大家」。

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同時，熾陽也前往醫院做一系列性病相關的健康檢查，報告顯示「抗梅毒螺旋體抗體」呈現陰性，代表體內沒有梅毒，應該是沒有性病，暫時鬆了一口氣，「目前安全，一個月後再測一次」。

▲健身教練熾陽公開性病檢測結果。（圖／翻攝自抖音）

另外，熾陽還PO出女網友的留言，表明想和他結婚，「我能嫁給你嗎？不介意你的過去」，讓他不禁疑惑：「真的會有人不在乎另一伴的過去嗎？我很平常，誰能推開過往，感謝喜歡，我不配」，顯然對紅姐事件有陰影。

對此，有網友好奇：「關鍵是你不嫌他醜嗎？想知道你的想法」、「真的是本人嗎？居然還激情熱吻，怎麼下的起嘴」，熾陽則透露他沒怎麼仔細看過紅姐的臉，主要是「聊天聊得比較信任他」而且當時有點懵了，一直當對方是女的，沒多想也沒特別睜開眼睛看，才會心甘情願付出一切。

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