總統投給賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去了

▲Q塔對賴清德失望。（圖／翻攝自Queenta臉書）



記者施怡妏／綜合報導

有「最辣國文老師」之稱的網紅Q塔（Queenta），時常針對時事發表意見，之前力挺蔡英文，被視為「小英戰隊」，大罷免首波投票日剩不到2周，在社群沉寂一時的她，突然發文透露，雖然總統大選投給了賴清德，但現在「真的挺不下去」，沒有高度和格局，製造內鬥和紛爭，整個社會烏煙瘴氣。

Q塔（Queenta）在臉書發文，過去曾全力支持蔡英文，為了反對韓國瑜積極發聲，因此被冠上「民進黨側翼」的標籤，後來漸漸不再發表政治討論，不是害怕說話，而是「已經沒有想支持的人了」。她透露，去年總統大選在十分艱難中投給賴清德，一直看到現在，「真心抱歉，賴清德我真的挺不下去。」

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Q塔表示，賴清德缺乏高度與格局，只會製造社會內鬥與對立，讓台灣陷入烏煙瘴氣的局面，也對「青鳥」與「綠共」的激進無法認同，直言「讓我不願再和他們成為同一路人。」

Q塔認為，不該因去上海或成都就被指為「中共同路人」，更不能接受因為使用「大陸用語」就被獵巫，被說是不愛台灣，「世界這麼大，上海、成都明明是很值得去看看的城市，如果有人因為被大陸文化滲透而洗腦，那大家看了十幾年的《甄嬛傳》，怎麼沒有因此支持統一？」

她自認「超級討厭徐巧芯」，但也不認同當前「大罷免」的氛圍，認為應針對真正不適任者，而非翻桌式全面否決，「否則真的和『翻桌』沒兩樣，是不尊重投票結果」。談到能源議題，Q塔指出，台灣缺電問題嚴重，甚至連黃仁勳都公開呼籲重視核電，「如果為反而反，真心是可惜了。」

最後，Q塔回憶蔡英文勝選那刻曾深深感動，台灣年輕人不再被舊政治綁架，能主導未來。但如今社會演變為一言堂、獵巫文化，「和以前那些討厭的藍營老人有什麼不一樣？」她更表態，大罷免一樣會去罷，未來若有罷免賴清德的活動，「我一樣會再投一票。」