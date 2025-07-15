英媒爆：美國擬「台灣有事」作戰計畫　要求日澳分工！日本拒回應

▲美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國《金融時報》電子版12日披露，面對中國大陸的台海威脅，美國國防部已向日本與澳洲政府提出要求，希望雙方能進一步釐清在「台灣有事」時各自的角色與責任，並配合作戰計畫與安排軍事演習。對此，日本防衛大臣中谷元15日則表示，無法對此做出回應。

報導指出，美國國防部的這項要求主要是透過實務層級進行溝通，目的在於透過更明確的分工與責任劃分，強化對中國的聯合遏止力。重視「台灣有事」事前準備的美國國防部第三號人物、國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）已與日本、澳洲國防官員就此進行磋商。

相關人士透露，美方目前正與兩國合作，針對台海危機情境制定具體作戰計畫與演習安排，強調這些行動是「為應對台灣有事而提前做準備」。

儘管如此，美國總統川普針對中國若對台動武的立場仍保持模糊。他曾公開表示，「不會對此發表任何評論」，採取的仍是歷來熟悉的「戰略模糊」政策，並未明言是否會軍事介入協防台灣。

在美國立場尚未明朗的情況下，卻要求日澳明確劃分分工的舉動，也讓日澳當局相當意外。

日本防衛大臣中谷元15日在記者會中被問到此事時則回應稱，「無法針對假設性問題做出回答。」他同時也強調，「台海的和平與安定對我國安全保障、國際社會整體安定非常重要，這是日本一貫不變的立場。」