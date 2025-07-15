反制川普關稅！歐盟720億報復清單出爐　波音、波本威士忌遭殃

▲ 歐盟將對價值720億歐元美國商品祭出制裁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟考慮對美國關稅祭出第二輪反擊，歐盟執行委員會敲定一份總值720億歐元（約新台幣2.5兆）的清單，納入波音飛機、汽車及波本威士忌等美國商品，計畫課徵報復性關稅，作為對川普威脅8月1日起實施30%進口關稅的回應，不過清單未明確列出各類商品稅率。

綜合《彭博》及POLITICO等美媒，14日取得的歐盟執委會206頁清單顯示，美國飛機及零組件成為最大標的，金額高達110億歐元，預料將重創波音公司；其次為逾94億歐元的機械設備、近80億歐元的汽車及零件，此外還包括化學品、塑膠製品、醫療設備、電子產品等工業用品。

農產品方面，蔬菜水果、酒類等總計超過64億歐元商品也在清單上。儘管法國與愛爾蘭強力遊說保護酒類產業，波本威士忌（Bourbon Whiskey）仍難逃制裁命運。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）直言，川普的30%關稅威脅實際上相當於禁止歐美貿易，將帶來嚴重衝擊。歐盟各國貿易部長14日在布魯塞爾召開緊急會議，討論應對策略。塞夫柯維奇當天稍晚也預計和美國商務部長盧特尼克會談，而歐盟堅持談判必須對雙方皆有利。

這份反制清單原先鎖定950億歐元美國商品，經與企業及成員國協商後縮減至720億歐元。歐盟同時將首波對210億歐元商品的制裁延至8月6日實施，為雙方談判保留空間。相關措施仍須獲得歐盟成員國正式批准才會生效。