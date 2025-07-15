告別老舊廁所！花蓮斥資5700萬　15所校園廁所全面升級

▲▼花蓮今年有15所學校老舊廁所徹底改善，提供學生優質如廁環境。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府協助縣內學校更新如廁設施，今年共有玉里國中等15所學校獲核定補助經費，總計新台幣5,730萬元整，徹底改善校內老舊廁所常見的地坪高低落差、排水不良及通風不佳等問題，改善後的廁所兼具功能及美感，不僅增添校園美學亮點也提供學生優質如廁環境。

本次改善計畫結合內政部之「性別友善廁所設計指引」概念，於設計階段即導入消除性別刻板印象的思維，避免使用性別化圖示與色彩，營造一處安全、尊重、包容的如廁空間。不僅顧及不同性別特質與使用需求，更體現公共空間對多元的尊重，進一步讓校園成為平權的實踐場域。

縣長徐榛蔚指出，打造乾淨、安全的如廁環境，是學校基本設施中不可忽視的一環。這不只是硬體的提升，更代表對學生的尊重。透過持續改善與維護，期盼讓每位孩子在成長過程中，都能習得良好的如廁及衛生習慣，並在友善的校園空間中安心學習。

教育處翁書敏處長表示，為全面提升校園如廁品質與學生衛生素養，後續將積極推動多項策略，包含強化如廁衛生教育的宣導、將衛生習慣養成納入課程設計，提升學童衛生認知及概念，並促進校際間在廁所環境優化上的經驗交流。期盼透過整體規劃，擴大良好如廁文化的影響力，吸引更多學校參與，共同打造健康、安全、具教育意義的如廁環境。

