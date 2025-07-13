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水花迎盛夏！花蓮知卡宣戲水活動涼爽開跑　戲水區全面升級

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假最受期待的戲水活動又來啦！2025花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動7月12日熱鬧登場。花蓮縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮，熱情邀請全國大小朋友一同前來花蓮，在青山綠水間享受沁涼又充滿童趣的夏日時光。

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今年戲水區全面升級，兒童池中原有較老舊的遊具已拆除，改為全新設置的兩組大型充氣式遊樂設施，讓小朋友玩得更加盡興。此外，園區周邊地坪也進行修繕優化，提供更舒適的休憩空間。知卡宣綠森林親水公園結合自然與親水設施，已成為花蓮暑假不可錯過的親子旅遊首選。

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開幕典禮現場氣氛熱烈，花蓮縣議會副議長徐雪玉及縣議員笛布斯.顗賚、林正福均到場共襄盛舉。活動邀請原鄉舞蹈團與花蓮朱鸝操偶劇帶來可愛舞蹈表演，為活動增添無限活力與歡樂。

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼戲水區全面升級，拆除老舊遊具，改為全新設置的兩組大型充氣式遊樂設施，讓小朋友玩得更加盡興。

知卡宣綠森林親水公園以童話風格打造，園區內設有親子草坪區、花園迷宮、種子圖書館、溫室植物區、魔法音樂河等豐富設施。今年戲水區域包含造浪池、兒童池、滑水道池、漂漂河及泡泡池等，開放時間為每日上午9:00至下午5:00（中午12:00至13:30為休息時間），戲水活動將持續至8月24日。同時配合暑期戲水活動，知卡宣公園原訂早上七點開園時間調整至六點，閉園時間由下午五點半延長至晚上七點，遊客可以在戲水結束後盡情使用園區的多項陸上設施，無論是與家人共享愉快的親子時光，或與好友揪團出遊，這裡都將是您清涼一夏的最佳選擇。

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，週週樂趣滿檔，園區於每週六、日均有安排精彩的親子活動與特色表演，更在8月主題活動日上規劃別出心裁的「星級野餐饗宴」，將有星級飯店在戲水區旁舉辦豐富多樣的下午茶美食，讓遊客玩得開心吃得美味樂趣不間斷。戲水期間園區內設有多樣攤位的販賣部，販售泳帽、泳衣、冷飲、便餐、熟食與各式點心，另設有林蔭休憩區提供遊客避暑休息，讓即便空手而來的遊客也能輕鬆享受舒適的一日遊體驗。

▲▼花蓮知卡宣夏季戲水活動熱鬧登場，縣長徐榛蔚親自出席開幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣民及特定身分（孩童、長者、身心障礙者、低收入戶）可免費入園，外縣市遊客酌收50元入園費。更多活動資訊，歡迎至「花蓮縣政府農業處」或「知卡宣綠森林親水公園官方粉絲專頁」查詢（https://www.facebook.com/cikasuanpark）。
 

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