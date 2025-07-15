「警界郭富城」吳念橋將暫離警職！感性發聲：微笑面對新旅途

▲「警界郭富城」吳念橋將前往成功嶺服替代役。（翻攝自Threads@inin_cece）

圖文／鏡週刊

台東25歲員警吳念橋擁有深邃五官與精實身材，被外界封為「警界郭富城」。不過他即將「暫別警職」，於7月24日前往成功嶺服替代役6個月，預計2026年1月24日退役。對此，他也在個人社群發聲了。

據悉，吳念橋為警專112年特考班畢業生，今年初分發至台東成功分局實習。由於外型亮眼讓他迅速走紅，就連參加交通安全宣導活動時，也常被民眾爭相合照。因尚未履行兵役義務，他將暫時離開警界半年服役，同時也表達退役後希望重返基層服務的意願。

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對此，吳念橋在社群平台感性發文表示：「再會了！充滿一切回憶的成功鎮。人說，這輩子最大的幸運，不是擁有多少財富，而是當你選擇一項職業時，有許多人能帶著你打破固有思維，提升認知，走向更不一樣的境界。」他也強調：「聚是緣分，散也是開始；就讓我們以微笑面對新的旅途！」

台東分局對吳念橋即將服役表達支持與肯定，期盼他服役順利，退役後重返崗位，繼續發光發熱。



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