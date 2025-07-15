　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化八堡圳71歲嬤落水！漂3公里卡樹枝　被救起無生命跡象

▲彰化二水鄉1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉1名71歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉發生一起溺水意外！一名年約71歲陳姓女子被民眾目擊不明原因跌落水流湍急的八堡二圳，消防局獲報後緊急出動多名消防人員及義消展開搜救，發現她漂流3公里遠卡在樹枝間，救起時已無生命跡象，家屬接獲通知趕往醫院，詳細落水原因仍待調查。

消防局上午7時33分，接獲民眾報案，指稱在二水鄉溪邊巷60號旁的八堡二圳，看見一名婦人落水。二水分隊抵達發現，圳溝水深約一人高且水流湍急，立即啟動救援機制：通報水利會二水工作站緊急停水，並關閉上下游水閘門，同時在閘門兩端設置攔截點，防止婦人被沖往更遠區域。

▲彰化二水鄉1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

為加快搜救速度，消防局出動空拍機從空中協尋，並派遣21名消防員、10名義消沿八堡二圳往田中、永靖、田尾、埔心鄉方向實施岸巡。總計投入12輛消防車、1輛救護車、2艘船艇及1台無人機，由二水分隊長陳義王指揮。經過1小時30分鐘的搜索，終於在落水點下游約3公里處，發現婦人卡在樹枝間，但救起時已無呼吸心跳。

警方已通知家屬趕往醫院。由於八堡二圳是灌溉用大型渠道，水深流急，消防局呼籲民眾靠近水域時務必注意安全，避免類似憾事發生。

▲彰化二水鄉1名70歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

▲彰化二水鄉1名70歲落水老婦最後身影。（圖／民眾提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬網紅性侵獲緩刑！　露出陽光燦笑
藍一人500元出席反罷活動？　新北市黨部駁斥：子虛烏有
金麟魚大爆發竄跳！　釣客震驚：以為世界末日
科技廠將下市！欠薪2771萬元　處分重要子公司
黃仁勳：將向中國銷售H20晶片　已獲美方批准
台大醫錄取資格遭撤銷　台中女學霸動向曝
葉元之宣講遭辱罵、出手攻擊　脫序畫面全都錄
離奇消失26年！董公祖神像突現蹤　信眾北上接駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄最大超商前「2車鬼祟碰頭」　倒車撞警跑了...搜出毒品

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

快訊／彰化八堡圳71歲嬤落水！漂3公里卡樹枝　被救起無生命跡象

鄭文燦涉貪案今開第七次準備庭　攻防將聚焦「關鍵決策者」

以為是真愛？他求交往還要送錢　台南女倒賠14萬換4年緩刑

交保後換帳號串證+要求刪對話　豐原5口命案關鍵李女太扯被收押

二手賓士交車2天上路變火球燒成廢鐵！消保官：車商應全額退款

貓咪突然衝出！彰化女騎士失控摔車　「拖鞋飛出」骨折送醫

屏東婦遭詐880萬　詐團再約面交150萬…警逮女車手、司機

女騎士襲警畫面曝！紅燈右轉挨罰抓狂尖叫　張牙咬警還狠踹腿

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

高雄最大超商前「2車鬼祟碰頭」　倒車撞警跑了...搜出毒品

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

快訊／彰化八堡圳71歲嬤落水！漂3公里卡樹枝　被救起無生命跡象

鄭文燦涉貪案今開第七次準備庭　攻防將聚焦「關鍵決策者」

以為是真愛？他求交往還要送錢　台南女倒賠14萬換4年緩刑

交保後換帳號串證+要求刪對話　豐原5口命案關鍵李女太扯被收押

二手賓士交車2天上路變火球燒成廢鐵！消保官：車商應全額退款

貓咪突然衝出！彰化女騎士失控摔車　「拖鞋飛出」骨折送醫

屏東婦遭詐880萬　詐團再約面交150萬…警逮女車手、司機

女騎士襲警畫面曝！紅燈右轉挨罰抓狂尖叫　張牙咬警還狠踹腿

賴清德將出訪中南美過境美國？　外交部：目前無元首出訪資訊

強化橫向聯繫！　台南高分檢召開罷免查察分區座談守護選務公正

大罷免激情　藍委控遇襲、各地罷團頻遭藍營支持者毆打、騎車衝撞

JKF女郎Tiny 化名「田井虹」AV出道　與偶像東尼大木共演處女作

高雄最大超商前「2車鬼祟碰頭」　倒車撞警跑了...搜出毒品

捕手史上第一人！羅利54轟稱霸全壘打大賽　父子聯手抱走百萬美元

永慶不動產、永義房屋高雄區經管會　支持在地棒球發展

百萬網紅性侵甜點師　賠80萬二審獲緩刑！燦笑回報見記者秒變臉

黃仁勳開金口H20赴中解禁！4台廠同樂　台積電創近5個月高

台17線蚵寮北門匝道車禍　南消3車6人出動救援4傷

【首座超級電池廠大火】仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

社會熱門新聞

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

警執勤遭撞飛「昏迷指數4」　彰化家扶淚求集氣

葉元之爆「精神虐待霸凌」助理！　冷血對話曝光

太陽會、竹聯幫街頭混戰！20黑衣人砸車

台中惡檢性騷「最美董座」　暗示索賄

沈慶京交保卡關5天沒動作！柯文哲展笑顏現身

「警界郭富城」吳念橋7/24起服役半年

快訊／台中豐原5口命案　黃金團購主凌晨羈押禁見

即／小哥哥艾理涉賣假壯陽藥　首度發聲切割「我也是受害者」

三元能源火警狂燒27小時終撲滅

獨／陳肯特奢豪生活曝！曾開破億SP1看魔獸打籃球

小哥哥艾理賣假壯陽藥撈6千萬　10萬交保

獨／Ferrari FXX-K台灣僅2人擁有　陳肯特10年前搶1台

竹科董座敞篷超跑送酒店妹！　法官寫實分析打臉董娘

更多熱門

相關新聞

貓咪突然衝出！70歲女騎士失控慘摔　 骨折送醫

貓咪突然衝出！70歲女騎士失控慘摔　 骨折送醫

驚險！一名70歲謝姓女騎士昨（14日）晚間近7時，騎車行經彰化市泰和國小附近時，突然有一隻貓咪從路旁衝出，閃避不及失控連人帶車自摔，導致左腳骨折，手腳擦挫傷，經送醫治療後意識清楚，無生命危險。

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

彰化62人、13台重機具挺進台南災區

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

台南大內橋驚傳溺水62歲男凌晨離家遺體下游2.4公里尋獲

她交4張提款卡淪人頭戶　判無罪理由曝

她交4張提款卡淪人頭戶　判無罪理由曝

蛋價3天狂漲6元　彰化蛋農曝困境

蛋價3天狂漲6元　彰化蛋農曝困境

關鍵字：

彰化八堡圳落水溺水消防

讀者迴響

熱門新聞

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

李千娜21歲女兒登選秀節目！

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

張榮麟遲未現身　隊友回飯店找他已斷氣

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

譚艾珍反對普發1萬慘遭千人出征　自嘲：當放屁就好

前舞妓驚爆「陪浴性侵」文化：許多企業高層、政治人物

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面