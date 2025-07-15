快訊／彰化八堡圳71歲嬤落水！漂3公里卡樹枝　被救起無生命跡象

▲彰化二水鄉1名71歲老婦八堡圳落水死亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉發生一起溺水意外！一名年約71歲陳姓女子被民眾目擊不明原因跌落水流湍急的八堡二圳，消防局獲報後緊急出動多名消防人員及義消展開搜救，發現她漂流3公里遠卡在樹枝間，救起時已無生命跡象，家屬接獲通知趕往醫院，詳細落水原因仍待調查。

消防局上午7時33分，接獲民眾報案，指稱在二水鄉溪邊巷60號旁的八堡二圳，看見一名婦人落水。二水分隊抵達發現，圳溝水深約一人高且水流湍急，立即啟動救援機制：通報水利會二水工作站緊急停水，並關閉上下游水閘門，同時在閘門兩端設置攔截點，防止婦人被沖往更遠區域。

為加快搜救速度，消防局出動空拍機從空中協尋，並派遣21名消防員、10名義消沿八堡二圳往田中、永靖、田尾、埔心鄉方向實施岸巡。總計投入12輛消防車、1輛救護車、2艘船艇及1台無人機，由二水分隊長陳義王指揮。經過1小時30分鐘的搜索，終於在落水點下游約3公里處，發現婦人卡在樹枝間，但救起時已無呼吸心跳。

警方已通知家屬趕往醫院。由於八堡二圳是灌溉用大型渠道，水深流急，消防局呼籲民眾靠近水域時務必注意安全，避免類似憾事發生。

▲彰化二水鄉1名70歲落水老婦最後身影。（圖／民眾提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995