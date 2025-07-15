　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

極品男友「月薪15萬什麼都AA」！她果斷拒婚分手：這輩子最正確決定

原PO表示，男友月薪15萬卻什麼都要AA。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，與男友訂婚後，還是被要求AA，讓她心中警鈴大作。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

該不該AA制其實討論已久，情侶或夫妻雙方談好就行。近日一位女子表示，男友月薪15萬卻什麼都要AA，她直接拒絕結婚並要分手，「當初即時停損逃婚，真的是我這輩子最正確的決定。」

原PO在《靠北婚姻》發文，她也曾遇過一位「極品」男，各方面條件不錯，月薪至少15萬，但凡事都要AA制，說這樣比較公平，她因為在國外小住幾年，起初不以為意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，但她成為未婚妻後，還是一路被要求AA制，讓她心中警鈴大作，「終於在一次共同購買婚後家用品時讓我認清此人不可嫁！如果一個男人連買個炒鍋都不肯付錢，還說幹嘛買那麼貴的，暗示他買來也是煮美食給他吃。」

男友指出，鍋子是妳在用的，又不是沒在賺錢，幹嘛A他錢。原PO說，她知道婚後沒好日子過，因為婚前就有跡可尋，「我直接拒婚並且要分手，跟極品男的說了拒婚的理由，他卻到處跟人說我是貪不到他的錢才不肯跟他結婚。」

原PO指出，「現在的隊友雖然家境沒有極品男好，婆婆也是穩穩的巫婆一枚。但隊友對我很好，買什麼、吃什麼都先想到我，而且後來收入一點都不輸極品男。當初即時停損逃婚，真的是我這輩子最正確的決定！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「如果夫妻之間什麼都有AA制這樣結婚有意義嗎」、「其實現在婚也沒什麼好結的，都得吃自己」、「時代變了，如果你不孤單，慢慢尋求」。

延伸閱讀
大姑去日本爽玩！人妻請假3天幫顧孩　回台收到「用過飯店備品」傻爆眼
好市多上架新品「生吐司」　內行見1成分急勸：再好吃也不要買
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
597 2 0789 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／京華城案證人胡方瓊翻供　廉政署打臉：她看著筆電回答
第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光
全台唯一牛蛙鍋開幕2年突熄燈　房東秒開25萬招租
傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面
「逼每天抽血3次」女學生落淚！　台師大主任鞠躬道歉
柯文哲再開砲！轟北檢洩密勾結特定媒體：押我一人就好
快訊／才宣布交女友　鄧佳華入獄了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光

熱帶性低氣壓TD08生成　朝北海道移動「不影響台灣」

年薪百萬科技業主管「出軌3男」　3寶媽挺孕肚抓包！網勸別離婚

台鐵耗資3.9億元汰換內部通訊系統　明年底前啟用

土城大潤發17日率先改名「大全聯」　民眾不捨：青春沒了

史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師　偏鄉前輩打拚成就國球　辜仲諒理事長勉勵小將感恩、傳承榮耀

極品男友「月薪15萬什麼都AA」！她果斷拒婚分手：這輩子最正確決定

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

【火焰衝破門】電池廠爆炸瞬間！ 員警逃命慘摔現場超驚險

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

【賽車手竟是博弈首腦】陳肯特台中豪宅、名車名錶全被扣押！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

【泰格與雪兒】刮鬍刀1

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

同床竟變惡夢？伴侶「分房睡」崛起　一人一床反而更甜蜜

老公搶吸奶頭「會影響母乳成分嗎？」　醫師解答！一票爸爸笑了

第1人認是「紅姐炮友」！25歲健身鮮肉「性病檢驗」結果曝光

熱帶性低氣壓TD08生成　朝北海道移動「不影響台灣」

年薪百萬科技業主管「出軌3男」　3寶媽挺孕肚抓包！網勸別離婚

台鐵耗資3.9億元汰換內部通訊系統　明年底前啟用

土城大潤發17日率先改名「大全聯」　民眾不捨：青春沒了

史上首次！三級棒球中華隊聯合成軍誓師　偏鄉前輩打拚成就國球　辜仲諒理事長勉勵小將感恩、傳承榮耀

極品男友「月薪15萬什麼都AA」！她果斷拒婚分手：這輩子最正確決定

求美不娘！男性保養市場3年暴增70%　從一塊肥皂到改寫審美主流

漢光實兵D7！模擬台北港遭共軍登陸　陸軍刺針、標槍飛彈部署伏擊

孕婦受菸害將引發DNA甲基化異常　恐讓胚胎與胎兒都異常

首爾直擊／Saja Boys「真人隊長」到場！　安孝燮聳肩跳舞⋯全場記者超嗨

黃小柔愛車被追撞嚇壞！　老公神救援她讚man慘：又戀愛了

空姐曝搭飛機上廁所「2黃金時段」！完美避開人潮　不用排隊

林子偉明星賽與兩大傳奇捕手拚準度！苦笑：一開始想說為什麼是我？

閔熙珍被控「奪權」無罪！　HYBE火速提出抗辯：高院認定破壞合約

確定左膝半月板損傷　海神仍與邱子軒完成4年續約

產後無法工作欠67萬卡債　女靠ChatGPT幫忙「30天還一半債務」

【首座超級電池廠大火】仍有爆炸風險　陳其邁急令全面停工

生活熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

爸堅信「穩賺不賠」退休計畫！結局心碎：永遠離開了

總統投賴清德　「小英戰隊」最辣國文師失望：挺不下去

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

熱帶系統發展「不排除發海上颱風警報」　專家：周末防豪雨

一早就發錢！　符合資格「近10萬」入帳

快訊／大雷雨襲2縣市　5縣市大雨特報

女學霸遭撤銷台大醫學系資格　台中一中表遺憾

國旅被玩死「這2點是致命傷」！台灣人也挺不下去

快訊／雨勢升級！　6縣市豪大雨特報

熱帶系統模擬路徑曝　「對台威脅不可輕忽」

更多熱門

相關新聞

芒果籽是廚餘嗎？彰化環保局：2情況丟法不同

芒果籽是廚餘嗎？彰化環保局：2情況丟法不同

夏季正值芒果盛產季節，香甜多汁的果肉深受民眾喜愛，但吃完後留下的芒果籽該如何處理？彰化縣環保局特別提醒，芒果籽因質地堅硬且含有長纖維，無法在60天的堆肥過程中完全分解，因此應歸類為「一般垃圾」，而非生廚餘；但若是一整顆未食用的芒果，則可以直接投入生廚餘回收。

淘寶貨到付款　網熱議會被玩壞

淘寶貨到付款　網熱議會被玩壞

32歲F奶保險業務人妻下海拍AV　喊：想被當女人看

32歲F奶保險業務人妻下海拍AV　喊：想被當女人看

歐巴馬籲民主黨「硬起來」

歐巴馬籲民主黨「硬起來」

女重訓後「胸變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：小心

女重訓後「胸變豐滿」竟是癌！醫示警3情況：小心

關鍵字：

靠北婚姻AA周刊王

讀者迴響

熱門新聞

最新預報路徑！　颱風生成機率高「雨最大」地區曝

幼兒園爆虐待性侵　童躲衣櫃喊：不要finger inside

44萬YTR爆最討厭TWICE定延「做很多骯髒事」

交保隔日發文鐵證團購主遭羈押禁見

倫敦小飛機墜毀爆炸！4人全罹難

李千娜21歲女兒登選秀節目！

「傳說中的周末颱風」　最高機率路徑曝

即／才高調認愛模特女友　鄧佳華繳不出罰金入獄

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

快訊／BoA證實罹「骨骼缺血性壞死」！緊急入院開刀

小吃店掛紅布條　沒徵到先被罰30萬…徵才地雷曝

張榮麟心肌梗塞猝逝　醫籲小心1徵兆

即／撞球名將張榮麟驟逝！享年40歲

NONO性侵被判刑「站妻身後談商演」　朱海君堅情不變

快訊／沈伯洋母親逝世　享壽68歲

更多

最夯影音

更多

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

【有點尷尬】三寶被叭爆氣想理論...下車忘拉手煞往前嚕

神童自爆「做過乳頭縮小手術」　SJ成員第一次知道全笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面