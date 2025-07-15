極品男友「月薪15萬什麼都AA」！她果斷拒婚分手：這輩子最正確決定

▲原PO表示，與男友訂婚後，還是被要求AA，讓她心中警鈴大作。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

該不該AA制其實討論已久，情侶或夫妻雙方談好就行。近日一位女子表示，男友月薪15萬卻什麼都要AA，她直接拒絕結婚並要分手，「當初即時停損逃婚，真的是我這輩子最正確的決定。」

原PO在《靠北婚姻》發文，她也曾遇過一位「極品」男，各方面條件不錯，月薪至少15萬，但凡事都要AA制，說這樣比較公平，她因為在國外小住幾年，起初不以為意。

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原PO說，但她成為未婚妻後，還是一路被要求AA制，讓她心中警鈴大作，「終於在一次共同購買婚後家用品時讓我認清此人不可嫁！如果一個男人連買個炒鍋都不肯付錢，還說幹嘛買那麼貴的，暗示他買來也是煮美食給他吃。」

男友指出，鍋子是妳在用的，又不是沒在賺錢，幹嘛A他錢。原PO說，她知道婚後沒好日子過，因為婚前就有跡可尋，「我直接拒婚並且要分手，跟極品男的說了拒婚的理由，他卻到處跟人說我是貪不到他的錢才不肯跟他結婚。」

原PO指出，「現在的隊友雖然家境沒有極品男好，婆婆也是穩穩的巫婆一枚。但隊友對我很好，買什麼、吃什麼都先想到我，而且後來收入一點都不輸極品男。當初即時停損逃婚，真的是我這輩子最正確的決定！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「如果夫妻之間什麼都有AA制這樣結婚有意義嗎」、「其實現在婚也沒什麼好結的，都得吃自己」、「時代變了，如果你不孤單，慢慢尋求」。

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