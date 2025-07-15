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歐巴馬籲民主黨「硬起來」　勿因川普重返白宮而沉默

歐巴馬。（圖／達志／美聯社）

▲歐巴馬。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）近日於新澤西州出席一場私人募款晚宴時，針對民主黨當前狀況提出直白呼籲，強調黨內成員必須「硬起來」，不該因川普（Donald Trump）政府再度執政而選擇逃避或消極。

根據《CNN》報導，歐巴馬在這場為民主黨全國委員會（DNC）所舉辦的募款活動上表示，對國家現況感到沮喪的民主黨人，現在更應該挺身而出，守護他們所相信的價值。

這場晚宴於新澤西州雷德班克（Red Bank）舉行，由州長墨菲（Phil Murphy）與其妻塔米（Tammy Murphy）在自宅主持。

知情人士透露，透過現場及線上捐款，該活動為民主黨全國委員會募得250萬美元，部分資金將用於支持新澤西州州長選戰。民主黨州長提名人、眾議員謝瑞爾（Mikie Sherrill），以及民主黨全國委員會主席馬丁（Ken Martin）也出席該活動。

歐巴馬表示，許多民主黨人近來陷入自怨自艾，甚至選擇沉默不作為，這正是他最擔心的。歐巴馬認為，若真心在乎言論自由，就應在艱難時刻勇於捍衛，而不是選擇逃避「不要說你關心言論自由，卻在必要時閉上嘴巴。即使有人發表你不喜歡的言論，你仍該捍衛他們的發言權，因為這正是民主所需要的勇氣。」

針對民主黨內部對於領導權的討論，歐巴馬表示，與其尋找救世主或快速解方，不如將精力投注在即將舉行的新澤西州與維吉尼亞州州長選舉，因這些非大選年選舉可能為未來發展帶來助力。

歐巴馬形容謝瑞爾與維吉尼亞州民主黨州長候選人、前眾議員斯潘伯格（Abigail Spanberger）為擁有務實常識、關心民眾且具備卓越服務記錄的候選人，強調支持這些人勝選才是當下最重要的行動。

歐巴馬也提到，未來選戰將更加仰賴數據分析與社群媒體操作，這需要資金與專業支援。他呼籲黨內應確保民主黨全國委員會擁有充足資源，才能應對未來選戰。

此外，他對黨內針對如何為民眾帶來實質成果所產生的分歧也有所回應。歐巴馬表示，左派與所謂「豐盛議程」（abundance agenda）倡議者之爭，兩者之間並不矛盾。無論再怎麼關心勞工階層，若一州的規範導致建案成本高昂、多戶住宅無法興建，導致民眾買不起房屋，那麼這些政策便毫無意義「意識形態不會讓你蓋出房子，這不是重點。」他說。

自川普於1月再度掌權以來，歐巴馬言論多較為謹慎，但先前曾公開批評川普的關稅政策，並警告美國正朝更專制的方向邁進。在此次不對媒體公開的募款晚宴上，他直言對川普的所作所為並不感到意外，並表示共和黨內早已無人設下防線。他再度呼籲各界，包括律師事務所與大學，應正面迎擊川普政府的威脅與恐嚇。

最後，歐巴馬重申，他期盼民主黨人能在未來一年半內扮演好角色，共同努力讓國家回到正確的道路。他呼籲在座人士「為了捍衛你的信念與這個國家，哪怕需要些許犧牲，也要勇敢付出。」

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